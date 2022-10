Indonesia corrige a la baja la cifra de muertos por tragedia en futbol: queda en 125

Por Agoes Basoeki y Niniek Karmini

MALANG, Indonesia (AP) — El pánico y la desesperación por salir después de que la policía lanzó gases lacrimógenos en un partido de futbol de Indonesia para ahuyentar a los fanáticos molestos por la derrota de su equipo dejó al menos 125 muertos, la mayoría de los cuales fueron pisoteados o asfixiados, una de las peores tragedias en su tipo en el mundo.

La atención se centró de inmediato en el empleo del gas lacrimógeno, prohibido en estadios de futbol por la FIFA. El Presidente de Indonesia, Joko Widodo, expresó el domingo su conmoción por la tragedia y ordenó una investigación de los procedimientos de seguridad.

El jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, dijo que la cifra de muertos fue revisada de 174 a 125, luego de que las autoridades descubrieran que algunas de las víctimas se contaron dos veces. Más de 100 recibían tratamiento intensivo en ocho hospitales, 11 de ellos en estado crítico.

El presidente de la FIFA declaró que se trató de “un día oscuro para todos los involucrados en el futbol y una tragedia más allá de la comprensión”. Si bien la FIFA no tiene control sobre los partidos nacionales, ha desaconsejado el uso de gases lacrimógenos en los estadios de futbol.

Los disturbios estallaron tras la derrota 3-2 del equipo local, el Arema FC de la ciudad de Malang, ante el Persebaya Surabaya. Decepcionados por la derrota de su equipo, miles de seguidores del Arema, apodado como “Aremania”, reaccionaron arrojando botellas, y otros objetos a los jugadores y a la policía.

Los hinchas invadieron la cancha y exigieron que los dirigentes del Arema explicaran por qué se había roto un invicto de 23 años en casa ante el Persebaya, dijeron algunos testigos.

La violencia se extendió fuera del estadio, donde al menos cinco vehículos policiales fueron volcados e incendiados. La policía antimotines respondió lanzando gases lacrimógenos, incluso hacia las gradas del estadio, lo que provocó el pánico entre la multitud.

El espectador Ahmad Fatoni dijo que la policía comenzó a golpear a los fanáticos con palos y escudos, y ellos se defendieron.

Algunas personas se asfixiaban mientras otras eran aplastadas por los cientos de personas que corrían a las salidas para evitar el gas. Unas 34 perecieron en el estadio, incluidos dos policías. Algunos reportes informaron que había niños entre los fallecidos.

Más de 300 personas fueron llevadas a los hospitales cercanos para tratar sus lesiones, pero muchas murieron en el camino y mientras recibían atención, informó Afinta.

La federación indonesia de futbol, conocida por las siglas PSSI, ha suspendido indefinidamente los encuentros de la Liga 1 ante la tragedia, y ha prohibido que el Arema sea local en sus encuentros durante el resto de la campaña.

Reportes de televisión mostraban a policías y rescatistas evacuando a los heridos y llevando a los muertos a ambulancias.

Parientes preocupados esperaban información sobre sus seres queridos en el Hospital General de Saiful Anwar, en Malang. Otros intentaban identificar los muertos en una morgue donde personal médico colocaba etiquetas identificativas en los cuerpos.

El Presidente ordenó que el Ministro de Juventud y Deportes, el jefe de la policía nacional y el presidente de la PSSI hicieran una evaluación a fondo del futbol indonesio y sus protocolos de seguridad.

Zainudin Amali, Ministro de Juventud y Deportes, expresó sus condolencias a las víctimas y a sus familias. Lamentó que “esta tragedia haya ocurrido cuando nos preparamos para actividades relacionadas con el futbol, tanto a nivel nacional como internacional”.

Indonesia tiene previsto albergar el Mundial sub20, del 20 de mayo al 11 de junio de 2023, con 24 selecciones participantes. Como local, Indonesia se clasificó automáticamente al torneo.

“The football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya at the Kanjuruhan Stadium." – FIFA President Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias en nombre de la comunidad global del futbol y dijo que “el mundo del futbol está en estado de shock”. El comunicado no mencionaba el empleo de gas lacrimógeno.

Ferli Hidyat, jefe de la policía local de Malang, dijo que había unos 42 mil espectadores en el partido del sábado. Todos eran seguidores de Arema, dado que el organizador había prohibido que los hinchas de Persebaya ingresaran en el inmueble, con el objetivo de evitar enfrentamientos.

La restricción se impuso luego de que una serie de choques entre seguidores de los dos equipos, ocurridos en febrero de 2020 en el estadio Blitar de Java Oriental, que causaron pérdidas materiales por 250 millones de rupias (18 mil dólares).

"We call on authorities to conduct a swift, thorough, and independent investigation into the use of tear gas at the stadium," said Usman Hamid, Amnesty International Indonesia's Executive Director.

“No one should lose their lives at a football match.”https://t.co/70nOL1hwTM

— amnestypress (@amnestypress) October 2, 2022