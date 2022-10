Huracán categoría 3 araña costas del Pacífico mexicano. Gobiernos apuran previsiones

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El huracán “Orlene” se debilitó la mañana de este domingo a categoría 3, sin embargo, sigue representando una amenaza para las costas del Pacífico mexicano. Esto ha obligado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a implementar diversas medidas de prevención en los estados que podrían sentir sus efectos, a fin de evitar desgracias.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 10:15 horas, el centro de “Orlene” se localiza a 155 kilómetros (km) al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 275 km al suroeste de San Blas, Nayarit; presenta vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora (km/h), rachas de 250 km/h y desplazamiento hacia el norte a 13 km/h. “El sistema mantiene su trayectoria hacia el sur de Sinaloa o norte de Nayarit”, detalló.

Según el pronóstico, las bandas nubosas del huracán “Orlene”, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, provocarán lluvias intensas con puntuales torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado en costas del occidente del país.

También se espera un oleaje de tres a cinco metros de altura en las costas de Nayarit y Jalisco, así como rachas de 60 a 70 km/h; y oleaje de uno a tres metros de altura en las costas de Colima y Sinaloa.

En su informe, el organismo también afirmó que se mantiene la zona de prevención por efectos de huracán desde San Blas, Nayarit, hasta Mazatlán, Sinaloa, incluidas las Islas Marías, Nayarit.

Mientras que la zona de vigilancia por efectos de huracán también se extiende desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y desde Mazatlán hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Asimismo, se estableció una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Playa Pérula, Jalisco.

Recent satellite view of Hurricane #Orlene near Jalisco, Mexico. Current wind speed over 125 mph, pressure 949 mb. #HurricaneOrlene #HuracánOrlene pic.twitter.com/9uD3zggfJo

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 2, 2022