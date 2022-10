El PAN pone la alfombra a sus militantes con posibilidades en 2024, en evento de CdMx

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció días antes que foros similares se llevarán a cabo en distintas regiones del país con el fin de “continuar este diálogo con la sociedad mexicana”.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) realizó este domingo un foro titulado “Cambiemos México, ¡Sí hay de otra!”, en donde reunió a sus posibles aspirantes para las elecciones presidenciales de 2024.

Los posibles candidatos presidenciales que participaron fueron: Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán; Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; el Diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, y Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro, quien no pudo asistir presencialmente, pero envió un video.

Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del blanquiazul, dio un mensaje de bienvenida en el cual destacó que los gobiernos gobernados por el PAN “sí dan resultados, y que a pesar de recortes y complejidades, sí están a la altura”.

“Somos oposición, pero también el partido que construye y propone alternativas. Vamos a seguir así, con valor y con valores, demostrando que sí hay un partido que no se dobla ante el Gobierno”, añadió.

“Queremos que México cambie, pero para avanzar y mejorar, no se trata de cambiar de Gobierno, sino de actitud y proyecto, que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio y el talento para hacerlo. Por eso hoy le decimos a México: ¡Ánimo porque sí hay de otra y ésa otra es con Acción Nacional!”.

… seguridad, salud, atracción de inversiones, la generación de empleos, movilidad, cuidado al medio ambiente y la lucha por la igualdad de género. Junto con las y los yucatecos seguimos demostrando que #Yucatán se está transformando. (2/2) — Mauricio Vila (@MauVila) October 1, 2022

Durante su participación, Santiago Creel aseveró que la oposición ganará en el 2024. Destacó las alcaldías de la Ciudad de México ganadas por la alianza Va por México. “En Cuauhtémoc. Aunque no lo sepa o no lo quiera reconocer, el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] está bajo territorio de Va por México”, expresó.

Por su parte, Mauricio Vila destacó que el estilo de gobernar es con todos y para todos, sin importar el partido, trabajar con el Gobierno federal, con los ayuntamientos, con la ciudadanía y aplicar la gobernanza, ya que dijo que mientras que la economía del país crece al 5.9 por ciento en el estado es de 8.1. “El Gobernador está de paso, quienes se quedan son las instituciones, las organizaciones”, dijo.

La Gobernadora de Chihuahua mencionó que “México es un país con gran potencial y no nos hemos dado cuenta de que podemos das el mensaje de que podemos hacer más y no sólo de brazos cruzados, no nos hemos dado cuenta de que tan grande podemos ser, por eso hacemos un llamado para que juntos logremos el gran despertar a México”.

Sostuvo que en Chihuahua están cambiando de fondo la realidad de todas esas personas que nos necesitan y enfatizó en que “la función de un buen Gobierno no es la de cultivar simpatías ni votos, sino que la política es para darle a las personas condiciones para que puedan vivir una vida digna”.

De acuerdo con el PAN, foros similares se llevarán a cabo en distintas regiones del país con el fin de “continuar este diálogo con la sociedad mexicana”.

El bloque que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) habían construido para hacer frente Morena, se ha resquebrajado a un año de que inicie el proceso presidencial de 2024, en el cual se diversificarán aún más las opciones de la oposición, que sigue sin contar con un aspirante fuerte.

El dirigente del PAN ha nombrado como posibles presidenciables a otros panistas: Ricardo Anaya, Lilly Téllez y Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, cada uno de ellos enfrenta un panorama adverso, ya sea por su escasa trayectoria política, por los problemas legales que enfrentan o porque, en general, no son competitivos en las mediciones de cara a 2024.

Ricardo Anaya, quien hace unos meses era uno de los mejor posicionados, no está en el país desde hace más de un año por la investigación que existe en su contra por la trama de Odebrecht; Lilly Téllez es una Senadora con escasa trayectoria política, que llegó al Congreso de la mano de Morena, partido al que traicionó para integrar las filas de Acción Nacional en donde han tenido eco sus posturas de extrema derecha; mientras que Santiago Creel, el exsecretario de Gobernación de Vicente Fox, no pudo obtener la candidatura del PAN en 2005 en su mejor momento político y ahora en las encuestas tiene los números más bajos.

En cuanto a Juan Carlos Romero Hicks no figura en las encuestas; el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, tiene la ventaja de contar con el respaldo del dirigente nacional y está entre los panistas mejor colocados. El Gobernador Mauricio Kuri, quien ha pedido romper de una vez por todas con el PRI, apenas si aparece en las encuestas, al igual que Maru Campos, en tanto que Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada que ha mermado cualquier tipo de aspiración.

-Con información de Obed Rosas