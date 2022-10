AMLO descarta sanciones a Sedena por hackeo que permitió filtraciones de información

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este domingo que se vaya a sancionar al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el ataque cibernético que dejó al descubierto miles de documentos militares.

“No, no, yo soy partidario que no. Es que la gente sanciona y no les gusta esas cosas”, respondió a los medios de comunicación que lo esperaban al finalizar la inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar en Oaxaca.