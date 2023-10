Familias asistían a bautizo colectivo. El desplome fue seco: no permitió reaccionar

Por Alfredo Peña

CIUDAD MADERO, México (AP).— Los cuerpos de rescate removían el lunes los escombros de una iglesia en busca de otras posibles víctimas del derrumbe que dejó al menos 11 muertos y varias decenas de heridos, muchos de los cuales aún permanecen internados en centros de salud del estado norteño de Tamaulipas.

Se cree que aproximadamente más de 60 feligreses, muchos de ellos ancianos y niños, quedaron atrapados entre los restos del techo de la iglesia que se desplomó en medio de las celebraciones de varios bautizos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas señaló anoche que se presume que la caída del techo se produjo por una “falla en su estructura”. Del total de los heridos, 23 permanecían hospitalizados y dos se encontraban en estado grave, precisó ayer la dependencia estatal.

“Fue una implosión, como cuando aplastas una lata. Cayó simplemente encima. No hubo tiempo a nada… no alcanzamos a entender lo que pasó”, dijo a The Associated Press el sacerdote vicario de la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero, Pablo Galván, al relatar que logró salvarse porque se encontraba en el estacionamiento cuando ocurrió el derrumbe.