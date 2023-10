Un Senador de Dakota del Norte muere con su familia por accidente en una avioneta

Por Jack Dura y Mead Gruver

BISMARCK, Dakota del Norte, EU (AP).- Un Senador estatal de Dakota del Norte, su esposa y sus dos hijos pequeños murieron cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en Utah, informó el lunes el líder de la mayoría en el Senado estatal.

La muerte de Doug Larsen fue confirmada el lunes a través de un correo electrónico que el líder de la mayoría en el Senado, el Republicano David Hogue, envió a sus compañeros de la cámara alta estatal y que fue obtenido por The Associated Press.

La avioneta se estrelló el domingo por la tarde poco después de haber despegado del Aeródromo de Canyonlands a unos 24 kilómetros (15 millas) al norte de Moab, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía del condado Grand que fue publicado en Facebook. El Departamento Policial dijo que las cuatro personas que iban a bordo del avión habían muerto.

