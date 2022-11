Canadá admitirá a 500 mil migrantes cada año a partir de 2026; buscan mano de obra

OTTAWA, 2 de noviembre (AP).— Canadá aumentará considerablemente el número de migrantes que ingresan en el país, con un objetivo de recibir a 500 mil personas cada año para 2025 para atender una escasez crítica de mano de obra, según un plan que anunció el Ministro de Migración, Sean Fraser, el martes.

La iniciativa pone gran énfasis en admitir a más residentes permanentes con habilidades laborales y experiencia necesarias, así como objetivos más modestos para familiares y refugiados. El opositor partido conservador acogió el plan.

“No se equivoquen. Se trata de un incremento a gran escala en la migración económica hacia Canadá”, declaró Fraser. “No hemos visto un enfoque tal en la migración económica como lo hemos visto en los niveles de migración de este plan”.

El programa prevé un gran número de nuevas llegadas, 465 mil personas de otros países en 2023, cifra que aumentará a 500 mil en 2025. En comparación, el departamento de migración señala que el año pasado se admitió a 405 mil residentes permanentes.

La mayoría de las nuevas llegadas serán de lo que se conoce como migrantes económicos, que se prevé que ocupen algunos de los alrededor de un millón de empleos que actualmente se encuentran vacantes en diversos sectores de la economía.

“Había un millón de trabajos disponibles en la economía canadiense en momentos en que la migración ya representa casi todo el crecimiento de nuestra fuerza laboral”, dijo Fraser. “No podemos maximizar nuestro potencial económico si no acogemos la migración”.

Last year, Canada welcomed more than 405,000 newcomers – the most we’ve ever welcomed in one year. We're building on that and setting higher targets in the years ahead, because immigration is critical to growing our economy and helping businesses find the workers they need.

