Bimbo concreta venta de su negocio Ricolino a Mondelēz International por 27 mil mdp

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Grupo Bimbo concluyó la venta de su negocio de confitería, Ricolino, a la empresa Mondelēz International, Inc. por un monto de 27 mil millones de pesos (mil 367 millones de dólares), informó la panificadora mexicana.

Sin embargo, la compañía dio a conocer que el cierre de la adquisición no incluye el negocio de Ricolino en Nicaragua y Honduras, ya que aún se encuentra pendiente de ser aprobadas por las autoridades competentes, por lo que Grupo Bimbo recibirá el 99.2 por ciento de los recursos.

“En cuanto se obtengan dichas autorizaciones, Grupo Bimbo recibirá el resto de los recursos y otorgará los derechos de Ricolino en esos países”, dijo la compañía en un comunicado difundido el 1 de noviembre.

Mientras que en el caso de México, la operación de venta fue aprobada por la de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La empresa indicó que utilizará los recursos provenientes de esta transacción para el pago de deuda, inversiones de capital y propondrá a la Asamblea General de Accionistas el pago de un dividendo extraordinario por 65 centavos por acción, equivalente a aproximadamente dos mil 882 millones de pesos o 146 millones de dólares.

“Esto refleja una decisión estratégica de Grupo Bimbo de enfocarse en alimentos a base de granos, específicamente en las categorías de panificación y botanas, donde vemos un fuerte potencial de crecimiento. Estamos muy orgullosos de todos los colaboradores de Ricolino, quienes han demostrado todo su compromiso, profesionalismo y pasión en todos estos años de la mano de Grupo Bimbo. Les deseamos lo mejor en este nuevo capítulo junto con Mondelēz”, expresó Daniel Servitje, presidente y director general de Grupo Bimbo.

Mientras que Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas de Grupo Bimbo, comentó que “esta transacción fortalece nuestro perfil financiero, por la generación de valor a Grupo Bimbo, mientras que impulsa el enfoque de largo plazo en nuestras categorías clave. Nos permitirá devolver valor a nuestros accionistas a través del pago del dividendo extraordinario”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con México, donde hasta el momento, hemos invertido más del 40 por ciento de nuestro Capex global, un nivel récord que refuerza nuestra confianza en el país”, concluyó.

Grupo Bimbo informó, el pasado 25 de abril, que acordó vender su negocio de confitería, Ricolino, a la empresa Mondelēz International.

Dos días después, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que la venta de Ricolino a la empresa Mondelēz International, dejaría de cuatro a cinco mil millones de pesos en impuestos para México.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que dicha venta son buenas noticias, ya que representa para la empresa mexicana el fortalecimiento de sus actividades básicas, que es la panadería.

“El presidente del consejo de Bimbo, [Daniel Servitje], me habló para dar a conocer que estaban llevando a cabo la operación de venta de una de sus empresas, no es una empresa emblema, una empresa grande, es de dulces, de paletas. Alguien me dijo que eran las paletas payaso”, dijo.

Grupo Bimbo firma un acuerdo con Mondelēz International para la venta del negocio de confitería, “Ricolino” https://t.co/QeRcyB0Ysd — Grupo Bimbo (@Grupo_Bimbo) April 25, 2022

Además, refirió que este tipo de operaciones demuestran que hay confianza en México por parte de las empresas extranjeras, por lo que habrá fortalecimiento de la inversión en el país.

“Son buenas noticias porque significa que Bimbo se fortalece porque con esos recursos van a invertir más en sus actividades básicas, lo que tiene que ver con panadería. También significa que hay confianza en el país porque para que una empresa extranjera haga estas operaciones significa que hay confianza”, expresó el Jefe del Ejecutivo federal.