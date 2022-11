VIDEO: Noroña es increpado en un súper supuestamente “exclusivo” para clases altas

Luego de la polémica que se generó en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña identificó a sus agresores y dijo: “Lo que nunca dirán es que los agresores salieron pitando de City Market Cuernavaca, mientras que yo, no sólo hice mis compras, si no que recibí muestras de afecto de los trabajadores del lugar. Fin de la historia”.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– Un Diputado izquierda, ¿tiene derecho a comprar en un mercado identificado con las clases altas? La respuesta parecía fácil: sí. Todos –sin importar su ideología, su condición económica o social– tienen ese derecho en México… excepto, parece, Gerardo Fernández Noroña, quien fue increpado por una mujer a la que le pareció imprudente que el también activista gastara su dinero en City Market.

“¿Qué está haciendo en City Market, díganos, platíquenos?”, dijo una mujer al legislador del Partido del Trabajo, quien prefirió concentrarse en su teléfono celular. Su reclamo, sin embargo, no fue unánime. Otra mujer que estaba allí le respondió: “¿No podemos vivir en paz?”.

Un usuario que se identifica como Karina Espitia publicó el video en Twitter. Escribió: “No qué de la 4T? No qué todos nos debemos a la pobreza franciscana? Hoy @fernandeznorona comprando en city market y sí, no tendría nada de malo, si todos [email protected] tuviéramos los mismos derechos. Doble moral”.

No qué de la 4T? No qué todos nos debemos a la pobreza franciscana? @jrsestaca @vampipe @jrisco . Hoy @fernandeznorona comprando en city market y sí, no tendría nada de malo, si todos [email protected] tuviéramos los mismos derechos. Doble moral pic.twitter.com/srgkOR6X8o — karina espitia (@kryespitia) November 1, 2022

El director del periódico Excélsior, Pascal Beltrán del Río, intervino en la conversación: “¡Bienvenido al capitalismo, @fernandeznorona! ¿Verdad que es mucho mejor que el mundo del que tanto hablas pero en el que no crees ni en sueños, aquel en el que no existe el City Market porque todas las empresas las mal maneja el Estado? ¡Gracias por creer en la economía libre!”, escribió.

Fernández Noroña le respondió: “Este pandejo ¿en que sistema económico crees que vivimos Pasquín @beltrandelrio? Por cierto, a mi me gustaba comprar en las tiendas de la @UNAM_MX y de @Tu_IMSS, pero las destruyeron. La economía mixta, es capitalista, por si no te has enterado. ¿para eso estudiaste en EEUU?”.

El legislador tuvo distintas muestras de apoyo durante el día de ayer.

Que quiere señora!? Que el diputado haga sus compras en dónde a usted le plazca? Él tiene derecho a ir a dónde el quiera y cualquier persona también. No son centros comerciales exclusivos para clasistas como usted, no sea ridicula y acosadora. — Eva Prianti 🇲🇽 (@atameAti) November 2, 2022

Y esta mañana, el también aspirante a la candidatura presidencial escribió en su cuenta de Twitter: “Segregacionismo, la derecha quisiera un sistema segregado como el que vivieron en los estados del sur de los Estados Unidos los afroamericanos y los blancos. La derecha y un sector clasemediero de derecha se creen blancos. Y consideran que nosotros somos negros”.

“Para los que no le queda claro, segregacionismo es el apartheid. Eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar. Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé que lo sea. Pero se dicen creyentes”, dijo.

Posteriormente, Fernández Noroña identificó a sus agresores y dijo: “Lo que nunca dirán es que los agresores salieron pitando de City Market Cuernavaca, mientras que yo, no sólo hice mis compras, si no que recibí muestras de afecto de los trabajadores del lugar. Fin de la historia”.

Lo que nunca dirán es que los agresores salieron pitando de City Market Cuernavaca, mientras que yo, no sólo hice mis compras, si no que recibí muestras de afecto de los trabajadores del lugar. Fin de la historia. pic.twitter.com/qE0VJ0NcFa — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 2, 2022