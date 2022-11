Monreal podría participar en la elección del candidato de la oposición, dice Mancera

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila tiene el perfil para participar en la elección del candidato de la alianza opositora a la Presidencia de la República en 2024, aseguró el Senador perredista Miguel Ángel Mancera al destacar que él también participaría si lo propone su partido.

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado también habló de sus aspiraciones presidenciales.

Sobre la forma para vencer a Morena en 2024, el Senador reconoció que solo se logrará “si hay una alianza sólida y consistente”.

“Si no hay una política de alianza consistente no se podría ganar en un proyecto de 2024, no así para temas específicos en diferentes localidades, es decir, el PRD puede ir solo en competencias, en municipios, en diferentes distritos estratégicos que resultan propios de cada fuerza, pero hablar del proyecto nacional 2024, ese estoy convencido que tiene que haber una alianza mayor, estratégico”, detalló.