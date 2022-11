Ni Trump ni otras personas bloqueadas por Twitter regresarán por ahora, dice Musk

Por Haleluya Hadero

Nueva York, 2 de noviembre (AP) — Elon Musk anunció el miércoles que las personas vedadas de Twitter no podrán regresar hasta que la red social fije un procedimiento para hacerlo, lo que demorará al menos varias semanas.

Ello significa que los expulsados de la plataforma por violar las normas de Twitter en cuanto a hostigamiento, violencia o propagación de desinformación —sobre las elecciones, la COVID y otros temas— no podrán regresar antes de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo martes.

El anuncio surge luego de que Musk, quien asumió el control de Twitter tras comprarlo por 44 mil millones de dólares, tuiteó que se había reunido con líderes de la sociedad civil “sobre cómo Twitter continuará combatiendo el odio y el hostigamiento y cómo hará cumplir sus normas sobre integridad electoral”.

Quienes asistieron a la reunión del martes le pidieron a Musk que no permita el regreso de los usuarios vedados antes de las elecciones, informó Jessica González, abogada y codirectora del grupo activista Free Press y quien asistió al encuentro.

Los asistentes —entre ellos líderes de la NAACP, de la Liga Antidifamación y de la organización Color of Change— también exigieron que Twitter tenga un proceso transparente para restaurar cuentas de usuarios expulsados.

Musk ha dicho públicamente que permitiría el retorno del expresidente Donald Trump aunque Trump, quien suele promover su propia plataforma Truth Social, no ha dado indicio alguno sobre si volverá.

The NAACP met with Elon Musk to express our grave concerns with the dangerous, life-threatening hate and conspiracies that have proliferated on Twitter under his watch. https://t.co/tujQCT8Eoy

— NAACP (@NAACP) November 2, 2022