Uniformes del Mundial de Qatar en la polémica: aficionados debaten cuál es el mejor

Por Leanne Italie

Nueva York, 2 de noviembre (AP) — Puma, estás encajonado. Nike, ¿qué le hiciste a Estados Unidos y Canadá? Adidas, estás dando algunos dando unos pasos con estilo.

Con millones de dólares en juego por ventas de camisetas, los aficionados al fútbol han calificado a las camisetas para el Mundial de Qatar.

Hasta el momento no hay un claro ganador, una camiseta que se convertirá en un ícono y que se venderá en minutos como el jersey verde con grecas de Nigeria que se vendió en minutos en el 2018.

GRUPO A. No me compraría ninguna. La mejor, Holanda visitante, la local es HORRIBLE. Las de Qatar muy sencillas para ser los organizadores. Senegal muy africanas, como siempre y Ecuador son las únicas de la marca @marathonsports_ #Qatar2022 pic.twitter.com/48CPnLoaM5

¿Qué kits no destacan en los ojos de los aficionados —y algunos vocales jugadores? El intento de Nike con Estados Unidos.

No todos odian los uniformes.

“Los kits de Nike y Puma están espectaculares”, admitió Aron Solomon, de 55 años. “Nike hizo un gran trabajo limpiando las líneas y logrando el tono ideal de color. Como es el caso del jersey de Qatar”.

GRUPO C. Argentina 0 riesgo, lo de siempre. Arabia Saudita para los que le guste un poco llamativa no está mal, México la segunda cuando te acostumbras mola y Polonia línea clásica. #Qatar2022 pic.twitter.com/Sq4aei9n5b

Se refiere a la camiseta de color granate de Qatar con líneas triangulares y el degradado en las mangas similar a la bandera del país. Piensa en dientes de tiburón.

Dinamarca le dio una mordida a Qatar al revelar su camiseta negra que usarán junto a sus otros dos kits. La camisa blanca, que tendrá un logo degradado de Hummel, honra a los trabajadores migrantes que fallecieron durante el trabajo de construcción del torneo.

A Solomon no le gustan las camisetas que diseñó Adidas, especialmente la de casa de Alemania, en donde vivió cuatro años. “Parece que traen babero”, aseguró.

GRUPO E. Las camisetas de España nunca me han gustado y siguen sin gustarme, la segunda (sin comentarios). Alemania no está mal, un poco retro. Costa Rica con New Balance siempre hacen cosas que están bien y Japón siendo Japón. #Qatar2022 pic.twitter.com/h1ovWFo1bz

Los jerseys de Adidas para Alemania, Argentina, México y otros países incluyen las distintivas tres líneas de la marca en el hombro.

Quizá el uniforme más polarizante es el de visitante de México, que unos consideran demasiado vistoso y otros creen que resistirá como lo hizo la de Nigeria la última vez. La camiseta color crema tiene un diseño Mixteco en celebración del espíritu de lucha de México y hay un guiño en la parte interna del cuello a la deidad de los Aztecas “Quetzalcoatl” (la serpiente emplumada).

Como un debate de un tema de actualidad, los uniformes de la Copa del Mundo usualmente generan controversia frente a los aficionados que buscan un jersey con su propia identidad.

GRUPO G. El grupo más flojo en camisetas. Brasil también poco riesgo, más de lo de siempre. Serbia y Suiza no me acaban de hacer, las Puma de este Mundial no me gustan mucho. Camerún, de las africanas, la que más me gusta, es la única que lleva @lecoqsportif #Qatar2022 pic.twitter.com/PHpkOyFL9x

— Alex Pérez (@AlexPerezEsc) October 28, 2022