Six Flags se fusiona con Cedar Fair para crear la mayor empresa de parques temáticos

Por Michelle Chapman

Washington, 2 de noviembre (AP).— Cedar Fair y Six Flags se fusionarán para crear un operador de parques de diversiones con presencia en 17 estados de Estados Unidos, además de Canadá y México.

La nueva empresa, con un valor superior a los tres mil 500 millones de dólares, tendrá 27 parques de diversiones, 15 parques acuáticos y nueve resorts en los tres países. Tendrá, además, sociedades con empresas de espectáculos y una cartera de propiedad intelectual que incluye Looney Tunes, DC Comics y Peanuts.

Los parques de diversiones han registrado aumentos de los ingresos, pero han tenido problemas para elevar la asistencia de público desde la pandemia, al tiempo que otros sectores del entretenimiento han rebotado. Se espera que la fusión de dos grandes operadores al menos reduzca los costos.

Cedar Fair reportó una asistencia de 12.4 millones de personas en el tercer trimestre, un aumento del un por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Six Flags anunció un aumento del 16 por ciento a 9.3 millones de personas.

Pero los parques de diversiones como Six Flags han tenido problemas para atraer a la gente, dijo James Hardiman, de Citi Investment Research.

We are excited to announce a strategic combination with Cedar Fair to create a leading amusement park operator. We look forward to creating an even more engaging and accessible guest experience. https://t.co/v3C9GwvLwc

— Six Flags (@SixFlags) November 2, 2023