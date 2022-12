¿Trata en el caso Narvarte? A plena luz apunta a otras hipótesis del crimen

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La tarde del 31 de julio de 2015, en una de las colonias más seguras de la Ciudad de México, tuvo lugar el multihomicidio conocido como “El caso Narvarte”, que ahora, ante la impunidad por parte de las autoridades, es revisado de nueva cuenta a través de una investigación pericial y periodística en el documental de Netflix A plena luz, de Alberto Arnaut.

Aquel viernes 31 la información salió a cuentagotas, se hablaba del asesinato de varias personas dentro de un departamento, pero aún sin revelar su identidad. En semanas previas, el fotoperiodista Rubén Espinosa visitó varios medios de comunicación para denunciar las amenazas de las que era víctima por parte del entonces Gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, estado que había sido su hogar por ocho años y del que huyó sumergiéndose en un autoexilio para cuidar su vida.

La noticia se confirmó un día después, entre los asesinados en la Narvarte se encontraba Rubén Espinosa, pero también la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz, feminicidios que fueron invisibilizados, y que hoy este documental busca reivindicar la memoria de todas las víctimas.

“Desde un primer momento nosotros quisimos que la película no fuera sólo de Rubén Espinosa, que era la víctima más visible por la cual el caso cobró más importancia a nivel nacional, sino que pudiéramos tener al menos un poco de la vida de todas la víctimas”, cuenta en entrevista con SinEmbargo el director Alberto Arnaut.

“Era muy importante que si son cinco víctimas, y cuatro son mujeres, pues que no se centrara simplemente en el hombre sino que pudiéramos tener espacio para todas la víctimas, y además que creíamos o preveíamos que las víctimas tenían características muy distintas por las cuales eran de alguna manera susceptibles de ser asesinadas en un México violento como en el que vivimos, ya sea por ser mujer, por ser migrante, por ser una persona de las periferias, por ser periodistas, por ser activista, es decir, había muchas características por las cuales en México las personas suelen ser más susceptibles de ser violentadas, y en este caso, ser asesinadas”.

A siete años del multihomicidio en el que las víctimas fueron sometidos a actos de extrema violencia, éste no ha sido esclarecido y las dudas persisten. Hasta la fecha, solamente el expolicía Abraham Torres Tranquilino (único sentenciado), César Omar Martínez Zendejas y Daniel Pacheco Martínez, que todavía hace un año esperaban la resolución del Juez, son los únicos detenidos en el caso.

A plena luz es la traducción cinematográfica de las 11 mil hojas de los 24 tomos del expediente que compone el caso, ahora siguiendo otras líneas de investigación además de revisar nuevamente uno de las principales, sobre el hostigamiento de Javier Duarte a periodistas y que sumó el asesinato de 17 personas de este gremio bajo su mandato (2010–2016).

El filme logra una entrevista exclusiva con el exgobernador priista Javier Duarte, recién vinculado a proceso como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas y que se encuentra preso por lavado de dinero y asociación delictuosa.

“Para nosotros era un reto importante tener a una de las figuras más relevantes de este caso en pantalla. […] Él la verdad es que se ve bastante tranquilo, es una persona muy bromista que se toma todo, creo yo, a la ligera, y eso, creo yo, que abona al documental porque estamos hablando de un caso profundamente grave, que no debería ser tomado con tanta ligereza, y sin embargo él lo refleja de esa manera. Hace bromas, trata de quedar bien con nosotros, de caernos bien, pero no necesariamente creemos que esa tenga que ser la actitud frente a un hecho tan lamentable y en el que además él ha sido señalado directamente por los familiares de las víctimas asesinadas y por las víctimas mismas que justo antes de ser asesinadas señalaron que estaba sufriendo persecución por parte del Gobierno de Javier Duarte”.

“Sí fue muy particular esa entrevista porque me sorprendió eso, la ligereza, ciertos rasgos de cinismo con el cual se comportaba en medio del encuentro”, indica.

Rubén Espinosa no fue el único que acusó directamente a Duarte por amenazas, sino también la activista y antropóloga social Nadia Vera, quien responsabilizó “totalmente a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, y a todo su gabinete, sobre cualquier cosa que nos pueda suceder”.

Sin embargo, las otras víctimas: Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Martin, no tienen una relación bajo está línea, por ello, es que tomando cabos sueltos y pistas ignoradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este filme llega a otras líneas de investigación como la de una red de trata de personas. Además que busca detener la estigmatización en contra de ellas por parte de las autoridades.

“Uno de los abogados de las víctimas, Héctor Pérez, es uno de lo que más ha estudiado el tema de la trata dentro de sus litigios y él era el director de la clínica de trata del ITAM, hace algunos años, entonces él está interesado particularmente en esa línea. Según lo que hemos podido encontrar, pues claramente hay una situación de trabajo sexual por parte de dos de las víctimas, pero no se ha podio abundar sobre en qué condiciones se desarrollaba este trabajo sexual. Es decir, si lo hacían de forma voluntaria o de forma forzada por parte de grupos de crimen organizado en la Ciudad de México”.

Cada una de las nuevas hipótesis son exploradas por A plena luz a través de entrevistas con familiares de las víctimas y los testimonios de los abogados Leopoldo Maldonado, Karla Micheel Salas y David Peña, así como en los análisis del abogado y perito criminalista Óscar Daniel Ornelas, la psicóloga forense Samantha Olivares, el antropólogo social y criminalista Tilemy Santiago G. y el perito en informática Luis Pedro García Yáñez.

Todo contado de forma didáctica mediante una maqueta a escala y con la reconstrucción en tamaño real del departamento de la calle Luz Saviñón no. 1909 en un ejercicio por reconstruir aquella tarde de la mano de la diseñadora de producción Alisarine Ducolomb.

Con esta propuesta visual se busca revivir los hechos sin caer en la revictimización y poder tocar temas, como el de trata en el que se relacionan Yesenia Quiroz y Mile Martin.

“Es un tema delicado incluso para las familias, un tema que no se ha hecho muy público y sin embargo creíamos importante abordarlo dentro de la película porque creo que de no hacerlo estaríamos invisibilizando todo una serie de violencias contra de estas personas y creo que cada vez tenemos que hablar más de este tipo de violencias de forma más abierta porque sino es lo que pasa con el tema de la trata. Todo se maneja muy en lo oscuro sin realmente hablar de forma clara y abierta, y esa fue nuestra intención desde este lado”.

“Era una línea con la cual yo no esperaba encontrarme cuando empezamos la película y sin embargo fue surgiendo tanto por el trabajo de este abogado en particular, como por el trabajo de la Fiscalía durante este sexenio. […] Tratamos de abordarlo de la forma más responsable posible sin revictimizar a las personas que se encontraban en esa situación”.

Con guón e investigación de Cristina Soto, Salma Abo Harp, Pedro G. García y Alberto Arnaut, éste cineasta vuelve a abordar en su cine un caso más que apunta a un crimen de Estado por la “burocracia, criminalización de las víctimas, filtraciones a la prensa y evidencia manipulada, en delitos cometidos a plena luz del día y aún impunes”.

Alberto Arnaut es el ganador del Premio Ariel por su opera prima Hasta Los Dientes (2018), documental sobre los hechos ocurridos la madrugada del 19 de marzo de 2010, donde Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiante de la maestría en Ciencias, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quien cursaba el doctorado en Ciencias, ambos alumnos del TEC de Monterrey, fueron asesinados por el Ejército Mexicano durante un tiroteo.

El documental ayudó a revivir dicho caso y a nueve años de los sucedido, en 2019, el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública a los padres de los jóvenes y se reconoció que “no eran sicarios,sino estudiantes de excelencia”.

Ahora el director busca que el cine se vuelva nuevamente en una herramienta a favor de la justicia con el estreno de A plena luz este 8 de diciembre en la plataforma de Netflix.

“Para nosotros lo principal es que se vuelva a poner sobre la mesa un caso que en su momento nos conmocionó, sobre todo a los pobladores de la Ciudad de México. El hecho de que haya sido en una colonia como la Narvarte, en una Alcaldía como la Benito Juárez, que se supone que es una de las seguras y con mejor calidad de vida en el país, pues es algo que conmociona”.

“Creemos que hay que poner este tema otra vez sobre la mesa y que las autoridades se hagan responsables sobre lo que sucedió ahí. ése es nuestro objetivo fundamental, que la sociedad vuelva a poner los ojos en este caso y que ponga también atención sobre la Fiscalía porque no solamente se trata de saber quién los mató, sino también saber por qué no sabemos quién los mató. ¿Qué es todo lo que hizo mal la fiscalía para que hasta la fecha no podamos saber quién asesinó a estas cinco personas?”.