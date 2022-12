Twitter suspende la cuenta del rapero Kanye West por polémico tuit antisemita

California, 2 de diciembre (AP).— La cuenta de Twitter de Ye, anteriormente conocido como Kanye West, fue suspendida la madrugada del viernes después de que el rapero publicó una imagen de una esvástica fusionada con la estrella de David.

El nuevo director general de Twitter, Elon Musk, confirmó la suspensión en un tuit en respuesta a una publicación de Ye de una foto poco favorecedora del multimillonario, que Ye llamó su “último tuit”.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022