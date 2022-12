“Que presenten pruebas”: AMLO sobre denuncia ante INE por supuesto acarreo en marcha

Con un total de 62 páginas, los partidos que integran la oposición mostraron fotografías que, considera, evidencian “del acarreo de personas que provenían de todos los estados de la República, con el único objetivo de llenar el Zócalo”.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la denuncia que la oposición interpuso en el Instituto Nacional Electoral (INE), por supuesto uso de recursos públicos para la marcha del pasado 27 de noviembre, sólo es un intento “desesperado” por “levantar el vuelo” de las causas que defienden, por lo que dijo no estar preocupado de la situación.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario retó a los opositores a su Gobierno a que presenten pruebas sobre el presunto acarreo y uso de recursos públicos, para que así sea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) la que resuelva.

“Pues están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo, porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos: `El triunfo de la reacción es moralmente imposible´. No hace más que denuncias, criticar, cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay talento. Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores. Por eso no han podido, nos acusan de todo (…) Que presenten las pruebas”, comentó en las instalaciones del Museo Naval México y a pregunta expresa.

“Yo tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo, y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo, no es nada importante ni llega a ser anécdota. Es parte de la desesperación. (..) Que la Fiscalía resuelva lo que considere”, insistió.

El Jefe del Ejecutivo consideró que el mensaje publicado en Twitter en el que se le acusa de ser “rey de la magia negra” demuestra la desesperación de sus adversarios y retó a que presenten pruebas si es que hubo desvío de recursos.

“No puedo ofender a nadie, porque hay algo en nuestra Constitución que debemos de respetar que es la libertad de creencia, pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios. (…) También tiene que ver con los medios no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona no y hay que ser respetuosos también, que se manifiesten, que haya críticas”, sentenció.

AMLO habló sobre las acusaciones que recibió sobre usar magia negra para su gobierno. “Nosotros no usamos eso, porque yo tengo e tribunal de mi consciencia” pic.twitter.com/F2uFtKwP1S — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 2, 2022

LA DENUNCIA

Legisladores del PRI, PAN y PRD, interpusieron una denuncia, acompañada con fotos y videos publicadas además en redes sociales, donde evidenciarían presuntas conductas ilícitas en la realización de la pasada marcha convocada por el Presidente para conmemorar el cuarto aniversario de la toma de posesión.

En la denuncia contra López Obrador presentada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en la que también señalan a los posibles candidatos de Morena a la Presidencia en 2024 –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López–, se acusa que hubo coacción con la pérdida de un cargo público o de algún programa social, además de propaganda personalizada.

Con un total de 62 páginas, los partidos que integran la oposición mostraron fotografías que, considera, evidencian “del acarreo de personas que provenían de todos los estados de la República, con el único objetivo de llenar el Zócalo de la Ciudad de México, perdiendo de vista que el informe de labores tiene como finalidad rendir cuentas a la ciudadanía pasando a segundo término el hecho de la cantidad de personas que tuviera o pudieran asistir a escucharlo”.

“En un Estado de Derecho, no se pueden violar las reglas básicas que rigen a la democracia. El Presidente de la República y Morena están tratando desesperadamente de posicionar a su gobierno y a sus aspirantes a la Presidencia de la República, pero no lo vamos a permitir. Por ello, hoy presentamos ante la autoridad electoral esta queja y solicitamos se emitan las medidas cautelares respectivas para que se abstengan de volver a incurrir en actos similares a los denunciados”, indicó la Senadora panista Kenia López Rabadán, quien presentó la denuncia ante el INE.

La legisladora panista señaló que en dicho evento “usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el acarreo de personas, para pago de alimentación y por asistir al evento; así como coacción con la pérdida del empleo, cargo o comisión en caso de no asistir o la perdida de algún programa social. Igualmente, prometieron la inscripción a algún programa social en caso de asistir y desplegaron ilegalmente propaganda personalizada e inclusive, tuvieron el descaro de utilizar el padrón de beneficiarios de programas sociales para hacer pase de asistencia de las personas que acudieron”.

El PRD también aseguró que hay evidencias de que “se tuvo que obligar y coaccionar a las personas a que se presentaran al evento, amenazando en algunos casos con el pase de lista para verificar su asistencia o bien, ofrecer como dádiva una cantidad de dinero como paga de su asistencia”, por lo que denunció directamente al titular del Deporte en la Ciudad de México por haber señalado ante los talleristas de Pilares, uno de los programas del Gobierno de Claudia Sheibaum, de que pasarían lista de los asistentes y se les entregaron camisetas personalizadas para participar.

Igualmente, la Senadora López Rabadán presentó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), una queja en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el uso ilícito de servidores, espacios y recursos públicos del erario local para la promoción y realización de dicha marcha.