Nueva York lanza convocatoria para encontrar “zar antirratas” que combata a la plaga

NUEVA YORK, 2 de diciembre (AP).— ¿Odias las ratas? ¿Eres un neoyorquino “un tanto sanguinario” con excelentes habilidades de comunicación y un “aura general de tipo rudo”? Entonces quizás tengas lo necesario para ser el nuevo zar en el combate a las ratas de la ciudad.

El Gobierno de la ciudad encabezado por el Alcalde Eric Adams publicó esta semana una oferta de trabajo en la que se busca a alguien que encabece la añeja lucha de la metrópolis contra las ratas. El título oficial del puesto es: “Director de mitigación de roedores”, aunque enseguida se le nombró zar antirratas. El salario oscila entre los 120 mil y los 170 mil dólares al año.

“El candidato ideal es alguien sumamente motivado y un tanto sanguinario, determinado a analizar todas las soluciones desde varios ángulos, como la mejora de la eficiencia operativa, la recopilación de datos, la innovación tecnológica, la gestión de la basura y la matanza al por mayor”, señala el anuncio del empleo.

The rats don’t run this city — we do.

And YOU can help us run rats right out of this town as our Rat Czar. If you’ve got a killer instinct apply today: https://t.co/omTB3PLRhH pic.twitter.com/2EtHPcWKv7

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) December 1, 2022