Locutor Alex Jones se declara en bancarrota; debe 1,500 mdd por emitir teorías falsas

Por Dave Collins y Jill Bleed

Estados Unidos, 2 de diciembre (AP).– El conductor de Infowars —un sitio web estadounidense que difunde teorías de la conspiración y noticias falsas—, Alex Jones, pidió el viernes en Texas que se le declare en bancarrota personal, al enfrentar el pago de casi mil 500 millones de dólares a que lo condenó una corte en Connecticut por difundir teorías conspirativas acerca de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook.

Jones hizo la solicitud de declaración de quiebra en una corte en Houston. Su presentación dice que debe entre mil millones y 10 mil millones de dólares a entre 50 y 99 acreedores y que sus activos suman entre 1 y 10 millones de dólares.

Jones debe pagar mil 500 millones de dólares en daños a los familiares de las víctimas de la masacre de Sandy Hook en 2012 por haber dicho que todo se trató de un engaño. Un abogado de Jones en el caso por bancarrota no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.

