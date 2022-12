“En la FIL debe haber más Literatura y menos grilla”, pide el Alcalde de Guadalajara

Pablo Lemus, Alcalde de Guadalajara, dijo que es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y la UdG mantener a la FIL aislada de los problemas político-electorales e indicó que la feria no debe utilizarse como ring rumbo a las elecciones estatales de 2024.

Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara debe mantenerse aislada de la grilla política y del conflicto que mantiene la Universidad de Guadalajara (UdG) y el Gobierno estatal encabezado por el Gobernador Enrique Alfaro, afirmó Pablo Lemus Navarro, Alcalde de dicho municipio.

“La FIL va mucho más allá de personajes políticos o de partidos políticos, es una fiesta literaria considerada la primera o la segunda más importante del mundo, la FIL la tenemos que cuidar todos […] Eso sí, porque también dije esta frase que fue controvertida: ‘en la FIL más literatura y menos grilla’, eso es lo que yo creo que debe de suceder con la Feria Internacional del Libro”, dijo Lemus Navarro en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El pasado 26 de noviembre arrancó la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en medio de la disputa política y presupuestal que mantienen la Universidad de Guadalajara, la cual organiza el evento, y el Gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro.

Minutos antes de que iniciara la ceremonia de inauguración, diputados, regidores y miembros del gabinete del estado pertenecientes a Movimiento Ciudadano, se manifestaron frente a la sede de la FIL. Esta situación provocó que trabajadores y jóvenes estudiantes de la UdG formaran una valla humana y rodearan el edificio de la Expo Guadalajara para impedir el paso de los manifestantes.

Pablo Lemus no participó en la movilización del pasado 26 de noviembre, situación que ha provocado las críticas de diferentes figuras de Movimiento Ciudadano quienes cuestionaron su fidelidad al partido. Al respecto, el Alcalde indicó que le parece incongruente protestar en contra de un evento que genera beneficios a toda la ciudad.

“No participé en esa marcha porque estoy actuando en congruencia con lo que la ciudad demanda, la ciudad quiere y protege a la Feria Internacional del Libro no solamente por la derrama económica que tiene para la ciudad sino la derrama principalmente intelectual, literaria, turística incluso que tenemos, entonces me parece que protestar contra algo que le ha dejado tanto beneficio a Guadalajara sería incongruente de mi parte.

Además, respondió a sus críticos quienes lo cuestionaron por no haber participado en la marcha, de la cual dijo, le dio “penita ajena”.

“Yo lo que estoy haciendo es actuando de acuerdo a la razón y con rectitud de intención, pero claro esto ha desatado una gran cantidad de críticas sobre todo de quienes organizaron la propia marcha y de la dirigencia estatal del partido que dicen que como es posible que yo no haya participado y que encima la haya criticado, a mí como Alcalde de Guadalajara esa marcha para los participantes que había al interior de la FIL desde escritores, editoriales, representantes de los medios de comunicación, se los digo, la verdad me dio hasta penita ajena el que sucediera esto en la ciudad porque repito la FIL la tenemos que todas y todos y mantenerlo como una expresión literaria”.

El Alcalde de Guadalajara dijo que es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y la UdG mantener a la FIL aislada de los problemas político-electorales e indicó que la feria no debe utilizarse como ring rumbo a las elecciones estatales de 2024.

“Sí debemos de blindar la FIL de los problemas político-electorales, las elecciones vendrán y estaremos en el ring del 24, pero no al interior de la FIL, me parece que eso sería un error gravísimo de todos. Ahora, siendo muy honesto, es una responsabilidad de todos cuidar a la FIL, del gobierno del estado, del gobierno municipal de Guadalajara, del gobierno federal, pero también de la propia Universidad de Guadalajara para poner las cosas claras que ni la UdG, ni el Gobierno del Estado, ni el gobierno federal, ni el gobierno municipal utilicemos a la FIL con propósitos electorales, políticos y demás la FIL tiene que estar blindada porque es un gran evento de Guadalajara para todo el mundo y, claro empezando y lo repito porque quiero ser muy ecuánime en el comentario, en el sentido de que todos somos parte de blindar a la FIL incluida la Universidad de Guadalajara”.

La pugna que mantienen Enrqiue Alfaro y la Rectoría de la UdeG creció desde agosto de 2021, cuando Alfaro Ramírez anunció la reasignación de 140 millones de pesos del presupuesto de la universidad destinados a la construcción de un Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Tonalá, que también es de la UdeG.

Desde entonces, el Rector, dos sindicatos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) —grupos que según analistas son controlados por afines a Raúl Padilla López— han realizado caminatas para exigir que el Gobierno estatal respete el reparto de los recursos.

BUSCARÁ CANDIDATURA DE JALISCO

Ante los señalamientos generados por miembros de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus indicó que no es militante del partido y que durante toda su trayectoria política no ha formado parte de ningún otro ente.

“Nunca he sido militante en ningún partido político, mi vida en el sector público es desde hace un poco más de siete años. Fui seis años Alcalde de Zapopan, tengo un poco más de un año como Alcalde de Guadalajara, anteriormente yo estaba en la iniciativa privada. Nunca en mi vida he militado en ningún partido político y en las tres elecciones que he participado, es decir, 2015 en Zapopan, 2018 reelección en Zapopan y 2021 en Guadalajara ha sido como candidato externo de Movimiento Ciudadano”.

Pablo Lemus afirmó que a pesar de no ser Miembro de Movimiento Ciudadano el partido lo ha tratado de buena manera y mantiene una comunicación constante con Dante Delgado, el Coordinador nacional del partido. Además, adelantó que buscará la candidatura a la gubernatura del estado por MC en 2024.

“En mi perfil que vengo de la iniciativa privada que nunca he militado en ningún partido político yo sostengo conversaciones con los actores políticos de todos colores y sabores, estatales y federales, sin embargo, a mí en Movimiento Ciudadano me han tratado muy bien, yo tengo una comunicación constante respetuosa y de cercanía con Dante Delgado. Mi comunicación, mi respeto es con Dante Delgado, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano no estoy en conversaciones con ningún partido político. Yo estoy muy a gusto muy contento en Movimiento Ciudadano y yo voy a pelear desde dentro, desde el Movimiento Ciudadano para ser el candidato a la gubernatura en 2024”.