Solalinde dice que Monreal usa a Morena para su nueva campaña de “reconciliación”

Saltillo, 2 de diciembre (Vanguardia).- El padre Alejandro Solalinde criticó que el Senador Ricardo Monreal “use” a Morena “para su nueva campaña política bajo el lema de la reconciliación”.

No obstante que el Senador definió ayer que seguirá en Morena y aseguró que lo suyo no es una “vulgar ambición” como aspirante presidencial, el religioso, quien ha apoyado al Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, preguntó: “¿Alguien podrá creerle [a Monreal]?”.

El Senador no ha respondido a Solalinde y una fuente cercana a él adelantó: “ni le responderá”.

El jueves, Monreal señaló que el encono y crispación social son factores que son seguidos por la violencia. Además, anotó que la militancia dirá si es o no candidato presidencial de su partido, y luego él deberá valorar esta decisión.

En la marcha que encabezó el Presidente López Obrador el domingo pasado, Monreal fue el más abucheado, aunque no asistió por una interparlamentaria en España.

Monreal sostuvo que su causa no es contra el presidente AMLO; agregó que hará una “gira por la reconciliación”, a la cual se sumó el panista Santiago Creel, pero aclaró que él mismo se lo planteó de motu proprio y no ha vuelto a hablar con él del tema, aunque habían dicho que se realizaría este mes.

“A los fundadores de Morena les pido una reflexión y el beneficio de la duda, no estoy luchando contra el partido, no voy a luchar contra los militantes del partido, he cumplido con el partido mucho antes que muchos dirigentes. Le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad porque no lo merezco, no he sido otra cosa sino fundador, defensor y constructor de este Movimiento que ahora ha ganado la Presidencia de la República, 22 estados, los Congresos locales y es una fuerza política poderosa”, subrayó ayer Monreal.