Holandeses desafían autoridades y marchan en contra de medidas contra la COVID-19

Por Aleksandar Furtula y Mike Corder

ÁMSTERDAM, 3 de enero (AP).— Miles de personas en Holanda desafiaron una prohibición de reunirse y protestaron el domingo en una marcha por Ámsterdam contra las medidas de confinamiento del gobierno holandés para tratar de frenar los contagios de COVID-19.

Un pequeño grupo de manifestantes se enfrentó brevemente con la policía antidisturbios mientras los agentes trabajaban para despejar a la multitud de la Plaza de los Museos según una orden del alcalde de Ámsterdam, Femke Halsema. Los reporteros en el lugar vieron al menos una persona siendo detenida.

El gobierno local había prohibido la protesta, alegando que la policía tenía indicios de que algunos manifestantes planeaban participar “preparados para la violencia”. El municipio emitió después una orden de emergencia para que las personas desalojaran la Plaza de los Museos y la policía antimotines marchó por el césped para despejar la zona, enviando a los manifestantes a calles aledañas.

Antes de que la policía interviniera, algunos participantes desplegaron un letrero que decía “Menos represión, más atención” cerca del Museo Van Gogh. Un grupo de personas con overoles blancos y mascarillas sostenían letreros, incluido uno que leía: “No es por el virus, es por el control” en un lado y “Libertad” en el otro. Una persona caminó entre la multitud portando una bandera de “Trump 2024”.

Hubo una fuerte presencia policial en la plaza y las calles aledañas. El municipio designó la zona como una región de riesgo de seguridad, lo que dio autoridad a la policía para registrar a las personas como medida de precaución.

La manifestación se realizó el mismo día en que la policía dijo que tomaría medidas para protestar por las cada vez mayores exigencias a su trabajo. Los representantes sindicales dijeron que la policía antimotines seguiría con su trabajo, de ser necesario.

Las tasas de infección por coronavirus han disminuido de forma gradual desde hace semanas en Holanda, que volvió a implementar medidas de confinamiento en noviembre y las reforzó durante las fiestas de fin de año.

El promedio de siete días de nuevos casos diarios bajó ligeramente en la última semana a 85.55 casos nuevos por cada 100 mil habitantes, mientras la variante Ómicron se volvió la dominante en el país.

An unbelievable turnout today in Amsterdam to end lockdowns and COVID law. pic.twitter.com/lDnLU05uvi

— Aaron Ginn (@aginnt) January 2, 2022