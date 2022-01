Presidente surcoreano busca la paz con Corea del Norte antes de terminar mandato

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha asegurado este lunes que continuará buscando “un camino irreversible hacia la paz” con Corea del Norte hasta el fin de su mandato, que concluye en mayo, al tiempo que ha hecho un llamamiento a Pyongyang a favor del diálogo y la cooperación.

De esta forma, el mandatario ha hecho una referencia a su iniciativa para lograr un acuerdo de paz que ponga fin de manera formal a la Guerra de Corea (1950-1953), que terminó con un armisticio. Seúl desveló la semana pasada un acuerdo “efectivo” con Estados Unidos sobre un borrador de una declaración final.

El Ministro de Exteriores surcoreano, Chung Eui Yong, manifestó entonces que “si bien Corea del Norte ha mostrado una serie de respuestas rápidas y positivas sobre la declaración del fin de la guerra”, Seúl espera “una reacción más concreta”. Así, destacó que Corea del Sur “está considerando varias vías” para avanzar en las discusiones con Pyongyang.

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano Kim Jong Un y considerada como una posible sucesora al poder, afirmó en septiembre que la declaración es una idea “interesante” y “admirable” pero pidió a Seúl que pusiera fin a su política “hostil” antes de iniciar discusiones.

En este sentido, Moon ha reseñado que “si se retoma el diálogo y la cooperación, la comunidad internacional responderá”, al tiempo que ha incidido en que Seúl “buscará hasta el final la normalización de las relaciones intercoreanas y un camino irreversible hacia la paz”. “Espero que los esfuerzos para el diálogo continúen durante la próxima Administración”, ha agregado.

En este sentido, el Presidente surcoreano ha hecho hincapié en que “la paz es un requisito previo esencial para la prosperidad” y ha advertido de que “la paz tiende a verse alterada si no está institucionalizada”, tal y como ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

En otro orden de cosas, Moon ha expresado su agradecimiento a los trabajadores sanitarios por sus esfuerzos contra la pandemia de coronavirus y ha trasladado sus condolencias a los familiares de los fallecidos a causa de la COVID-19.

Las autoridades pusieron fin en noviembre a algunas restricciones en el marco de un esfuerzo por volver a la normalidad bajo el precepto de “vivir con el coronavirus”, si bien desde entonces las cifras de contagios aumentaron, lo que llevó a la reimposición de medidas.

En este sentido, Moon ha expresado su deseo de que 2022 “sea el primer año de normalización con una recuperación total de la crisis”, si bien ha advertido a la población debido a la alta tasa de contagio debida a la variante Ómicron, que se convertirá en dominante en el país. “Es cuestión de tiempo”, ha reconocido.

