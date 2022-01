FDA autoriza dosis refuerzo de vacuna Pfizer para menores de entre 12 y 15 años en EU

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 3 de enero (AP).- Estados Unidos está ampliando el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 en un momento en que enfrenta un aumento de casos de la variante Ómicron. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ha autorizado inyecciones extra de Pfizer para niños a partir de los 12 años.

First, we expanded the use of a single booster dose of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine to individuals as young as 12 years of age.

— U.S. FDA (@US_FDA) January 3, 2022