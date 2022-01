FOTOS: Alfredo nació en California en 2021 y su hermana Aylin, en 2022. Son gemelos

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– Dos gemelos de California, en Estados Unidos, nacieron con solo 15 minutos de diferencia. Sin embargo quedan registrados en años diferentes. Uno de ellos nació minutos antes de la medianoche de 2021 en la víspera de Año Nuevo y el otro exactamente a la medianoche del día de Año Nuevo de 2022.

La madre es Fátima Madrigal. Dio a luz al bebé Alfredo Antonio Trujillo a las 11:45 de la noche del sábado por la noche en el Centro Médico Natividad. Y solo 15 minutos después, la hermana de Alfredo, Aylin Yolanda Trujillo, nació exactamente a la medianoche en un nuevo año con un cumpleaños diferente.

“Es una locura para mí que sean gemelos y tengan diferentes cumpleaños”, dijo Madrigal en un comunicado de prensa. “Me sorprendió y me alegró que llegara a la medianoche”.

La doctora Ana Abril Arias, médica de cabecera del hospital, calificó los partos cronometrados de forma única como “uno de los partos más memorables de mi carrera”.

“Fue un absoluto placer ayudar a estos pequeños a llegar aquí de forma segura en 2021 y 2022”, dijo Arias en el comunicado. “¡Qué manera tan maravillosa de comenzar el Año Nuevo!”

Los dos bebés regresarán a casa con su madre y su padre, Robert Trujillo, para conocer a tres hermanos mayores, dos niñas y un niño.

