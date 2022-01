Fans critican el especial de Harry Potter por confundir a Emma Watson con otra actriz

Para ilustrar el relato de Watson, el especial muestra una imagen de una niña, supuestamente Watson, luciendo unas orejas de Minnie Mouse.

Madrid, 3 de enero (Europa Press).-El 1 de enero se estrenó Harry Potter: regreso a Hogwarts, especial de HBO Max que reúne a varios actores y otros miembros del equipo de la saga. La producción ha emocionado a los fans, pero también ha indignado a algunos de sus espectadores por culpa de un sonado error.

En una secuencia Emma Watson habla de su niñez, revelando que era fan de los libros de J.K. Rowling incluso antes de unirse a la franquicia. Para ilustrar su relato el especial muestra una imagen de una niña, supuestamente Watson, luciendo unas orejas de Minnie Mouse. Sin embargo, no se trataba de ella, sino de la también actriz Emma Roberts.

Los fans no pasaron por alto este error y compartieron sus opiniones en Twitter. “Esto es muy gracioso, esa es Emma Roberts, no Emma Watson. ¿Cómo pudieron equivocarse en eso?”, se preguntó una usuaria. “No puedo creer que pusieran una foto de pequeña de Emma Roberts en lugar de Emma Watson”, aseguró otro fan. “He probado a buscar ‘Emma Watson bebé’ en Google y sí, la foto de Emma Roberts de pequeña aparece entre las primeras”, explicó un internauta.

I can’t believe they put a babypicture of Emma Roberts in #ReturnToHogwarts instead of Emma Watson pic.twitter.com/0mtP8RIyko — Freds (@klorkthefork) January 2, 2022

I tried to search "emma watson baby" on google and yes that emma roberts baby picture shows up at the top 😂#EmmaWatson #ReturnToHogwarts pic.twitter.com/rkGkqbDPYi — loony (@girlonquibbler) January 2, 2022

Cuando eres el becario encargado de buscar fotos de #EmmaWatson de pequeña en google y terminas poniendo a Emma Roberts de pequeña en la reunión más grande de Harry Potter 😂 #returntohogwarts pic.twitter.com/4xQ66fPRVz — Club Potterhead. (@PotterheadClub) January 1, 2022

emma roberts desde su casa viendo que pusieron una foto suya en el especial de Harry Potter en lugar d emma watson gagagagagpic.twitter.com/K2E0ABS7cl — 七つの指輪 (@charlycolorado_) January 2, 2022

VAYA CAGADA🤣.

En el especial de #HBOMax, #HarryPotterReturnToHogwarts, la escena dónde #EmmaWatson habla de su niñez, los productores pusieron una foto de Emma Roberts. pic.twitter.com/benStijluk — SitoCinema (@SitoCinema) January 2, 2022

Junto a Watson, en el especial también aparecen Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton, Robbie Coltrane, Jason Isaacs, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis y Evanna Lynch. También participan en Harry Potter: Regreso a Hogwarts el productor David Heyman y los cineastas Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates.

