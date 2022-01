Claudia Sheinbaum descarta alarma en la capital por aumento de contagios de COVID-19

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que no hay alarma en la capital del país porque, aunque se ha presentado un aumento de casos de COVID-19, no ha provocado más hospitalizaciones por ahora.

“No hay una alarma en la ciudad frente al incremento de casos, dado que no se representa en términos de hospitalización. La otra parte importante es decir: hay contagios pero la enfermedad no es grave, eso es gracias al alto porcentaje de vacunación”, señaló en entrevista con medios.

Además, indicó que la Ciudad de México seguirá con las mismas medidas que hasta ahora. “Vamos a estar informando, como siempre, todos los días con el gabinete de salud. Hasta ahora no ha habido repunte en las hospitalizaciones, vamos a seguir viéndolo todos los días. Nuestra estrategia principal es seguir vacunando. Viene la siguiente dosis de vacunación, estén atentos para cuando les toque”, dijo.

Sin embargo, dijo que eso no significa bajar la guardia. “No hay alarma especial ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no vayan a aumentar [las hospitalizaciones]”, manifestó.