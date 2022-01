Netflix difunde el espeluznante tráiler de la serie surcoreana Estamos muertos

La temática zombi en Netflix recibe una nueva producción desde Corea del Sur que se suma a la tercera temporada de Kingdom, prevista en la plataforma para algún momento de 2022 en una fecha concreta aún por confirmar.

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 3 de enero (AS México).- Estamos muertos (All of Us Are Dead), la nueva serie de zombis de Netflix que llega desde Corea del Sur, ya tiene fecha de estreno en la popular plataforma de streaming. Así lo han anunciado sus responsables, compartiendo un frenético y aterrador tráiler y confirmando el próximo 28 de enero de 2022 como el día elegido para el desembarco de su apocalipsis zombi en occidente.

Así, la temática zombi en Netflix recibe una nueva producción desde Corea del Sur que se suma a la tercera temporada de Kingdom, prevista en la plataforma para algún momento de 2022 en una fecha concreta aún por confirmar. En esta ocasión se trata de una adaptación del webtoon Now at Our School de Joo Dong-Geun de 2009; la nueva serie nos cuenta las aventuras de unos jóvenes supervivientes en una escuela cuando estalla el brote zombi en la ciudad.

De acuerdo con la sinopsis oficial: “Cuando un virus zombi se propaga por la comunidad, un grupo de estudiantes de secundaria se queda atascado dentro de su escuela. Los estudiantes en peligro de morir bajo la plaga luchan por sobrevivir y escapar”. Junto a la trama tenemos también el póster oficial que podéis ver al final de la noticia.

Dirigida por Lee Jae Gyoo y escrita por Chung Sung-il, la serie cuenta con un reparto con nombres como Cheong San, Ohn Jo, Nam Ra, Su Hyuk, Gwi Nam, Song Jae Ik, Lee Byeong Chan, Chang-Hoon, Hee-Soo, Seo Hyo Ryeong, Park Eui Won, Jung Young Nam, Ji Min, Park Seon Hwa, Nam So Ju y Lee Eun Saem. Recordemos que se trata de la segunda adaptación de un webtoon por parte de Netflix tras el reciente estreno de la serie de terror Hellbound.

