Piqué llama “sinvergüenza” a Toni Freixa, excandidato a la presidencia del Barcelona

Barcelona, 3 de enero (EFE).- El central del Barcelona Gerard Piqué llamó “sinvergüenza” a Toni Freixa, en respuesta a una publicación en Twitter del excandidato a la presidencia en la que ponía en duda la dieta del jugador catalán.

“Entrecot con patatas fritas, huevo frito, cerveza para beber y una ‘crepe’ con Nutella. ¿Os imagináis un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno eh, no generalizando”, escribió Freixa en la red social, un mensaje que pocos minutos después borró.

No obstante, Piqué recuperó la imagen del mensaje y respondió al exdirectivo del Barcelona: “Te has equivocado con el entrecot… era butifarra. El resto todo bien. Y ahora me haré un ‘gintonic’ a tu salud. Ya puedes ir borrando los tuits, sinvergüenza”.