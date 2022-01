Pintor que difundía FOTOS con animales exóticos es liberado; da un mono a la Profepa

Por Magarely Hernández

Puebla, 3 de enero (Periódico Central).- La tarde de este 3 de enero, el pintor poblano Esteban Fuentes de María publicó un video para aclarar que se encuentra en libertad e intentó desmentir que fue detenido por intentar vender un mono araña en el Centro Histórico de Puebla. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que sí fue privado de su libertad el pasado jueves y que fue liberado luego de entregar el mono araña a la Profepa.

“Feliz año a todos. Estoy muy contento de empezar el año en libertad a diferencia de lo que dicen muchos de los medios aquí en Puebla y México. Saben las personas que me conocen que daría mi vida por la biodiversidad de mi país y los animales que inspiran mi obra. Claro que no me dedico al tráfico de especies. Por algo estoy aquí 3 de enero de 2022 empezando el año con mucho trabajo y en libertad”, dijo en el video que justo grabó en el Centro Histórico.