INE valida 57.3% de firmas necesarias para la Revocación de Mandato; van 1.5 millones

Ciudad de México, 3 de enero (Zeta).– El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que, hasta el lunes 3 de enero, ha validado un total de 1 millón 581 mil 363 firmas de apoyo, en formato físico y vía aplicación móvil, es decir, un 57.33 por ciento de las 2.7 millones requeridas para la Revocación de Mandato.

Asimismo, el órgano constitucional autónomo indicó que en estados como Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz ya se registra un avance del 96.50, 75.98 y 70.10 por ciento, respectivamente. De alcanzarse en estas entidades el 100 por ciento de las firmas de apoyo, sumarían ya 13 de las 17 que establece la Ley de Revocación de Mandato para hacer viable dicho ejercicio.

Asimismo, si se logra recabar antes de la fecha estipulada por ley, la totalidad de firmas que establece el ejercicio impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no será necesario contabilizar las más de 11 millones 103 mil 938 firmas que recibió el INE.

Las diez entidades que ya alcanzaron el 100 por ciento de firmas son: Tabasco (249 por ciento); Ciudad de México (225.54 por ciento); Campeche (164.98 por ciento); Tlaxcala (132.20 por ciento); San Luis Potosí (128.56 por ciento); Zacatecas (125.32 por ciento); Hidalgo (123.45 por ciento); Morelos (112.57 por ciento); Aguascalientes (111.18 por ciento) y Colima (103.76 por ciento).

Además, el INE detalló que la mayor parte de las firmas recibidas por dicho Instituto fueron entregadas en papel, por lo que el proceso de revisión es más lento y en dos fases. En la primera se realiza la verificación de requisitos físicos del formato en el que se plasman las firmas y en la segunda fase se capturan los datos y revisa que el ciudadano firmante cuente con la credencial de elector.

Conforme al desglose de inconsistencias, el INE ha contabilizado 264 mil 235 en las firmas de apoyo mediante la aplicación móvil, de las cuales 57 mil 928 son duplicados; mil 962, se encuentran registradas en el padrón electoral; 14 mil 711 fueron dadas de baja; y, en 3 mil 268 no se encontraron los datos requeridos.

Además, se detectaron 13 mil 157 credenciales no válidas; 19 mil 966 no cuentan con la firma válida del ciudadano; en 88 mil 563 la fotografía no coincide con el firmante; 51 mil 454 son fotocopias de credenciales para votar; mil 439 carecían de la firma requerida; 11 mil 765 presentaban diversas inconsistencias; y, en 22 hubo una simulación.

Según el desglose, el INE detectó 108 mil 425 inconsistencias en formatos de papel en una segunda revisión: 27 mil 306 son duplicados; 3 mil 205 están en el padrón electoral; 9 mil 888 fueron dadas de baja; y, en 49 mil 025 no se encontraron los datos requeridos.

En cuanto a las firmas detectadas con inconsistencias en la captura, mil 405 carecían de firma; 13 mil 882 no contaban con la fotocopia de la credencial de elector para votar; y 3 mil 714 contaban con datos insuficientes.

Las inconsistencias son producto de irregularidades, pero también porque los ciudadanos firmantes ya causaron baja de la Lista Nominal de Electores (LNE), no fueron localizados en el Padrón Electoral o se trata de ciudadanos que tienen suspendidos sus derechos políticos por sentencia judicial o fallecieron.

