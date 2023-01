Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco tras golpe durante partido; “está sedado”: Bills

Por Mitch Stacy

CINCINNATI (AP).— El safety de Búfalo Damar Hamlin estaba en estado crítico en la madrugada del martes luego de sufrir un paro cardíaco en el campo tras realizar un placaje horas antes, explicaron los Bills. El incidente suspendió el crucial duelo entre el equipo y los Bengals de Cincinnati el lunes.

En una escena escalofriante, Hamlin recibió reanimación cardiopulmonar en el campo, reportó ESPN, rodeado por sus compañeros, algunos de los cuales lloraban mientras lo ocultaron de la vista del público. Se lesionó en una tacleada con el receptor Tee Higgins en un lance aparentemente rutinario que no parecía inusualmente violento.

Damar Hamlin suffered a cardiac arrest following a hit in our game versus the Bengals. His heartbeat was restored on the field and he was transferred to the UC Medical Center for further testing and treatment. He is currently sedated and listed in critical condition.

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023