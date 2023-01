“No lo conozco”: AMLO sobre titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ayer, Guillermo Valls Esponda fue electo como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para los próximos tres años.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener ningún problema con el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Guillermo Valls Esponda.

En su conferencia de prensa diaria, el Presidente fue cuestionado sobre el nombramiento, pues una de las funciones del tribunal es revisar la adjudicación de licitaciones en obras públicas, a lo que mencionó que no tiene ningún problema con Valls Esponda, pues tampoco lo conoce.

“Ningún problema, nada. No lo conozco al licenciado [Guillermo Valls] y no me meto yo en eso”, dijo.

“No somos iguales, eso es lo que no van a entender, porque no les conviene, nuestros adversarios, si tenemos autoridad moral, vamos a tener autoridad política, hay otras maneras de decirlo, pero no tiene caso”, agregó.

Ayer, el Magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo y rindió protesta como nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para el periodo 2023-2025 ante el pleno de la Sala Superior, sucediendo al Magistrado Rafael Anzures Uribe.

Valls, nominado directamente a la Sala Superior por el Presidente Enrique Peña Nieto en 2016, es hijo de Sergio Valls Hernández, quien fuera Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) hasta su muerte en 2014.

En su toma de protesta afirmó que con la contribución del TFJA, la transformación mexicana será mejor y más grande.

El nuevo presidente es egresado de la Universidad Iberoamericana, y cuenta con una maestría en la Universidad de Boston.

Antes de llegar al TFJA, fue Administrador General de Servicios al Contribuyente del SAT, Coordinador de Asuntos Internacionales de la PGR y Contralor Interno en el INAI.

También se desempeñó como coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, agregado legal para Europa y titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública (SFP).