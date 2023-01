Sostener al Fiscal de Chihuahua luego del motín es un error, dice Diputado de Morena

Cuauhtémoc Estrada, Diputado de Morena, afirmó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que existe responsabilidad por parte de las autoridades estatales de lo ocurrido en el Cereso de Juárez y afirmó que son el reflejo de una “mala administración” de los centros de readaptación social que hay en el estado.

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El mantener a Roberto Fierro Duarte, como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, luego del asesinato de 17 personas y la fuga de 25 presos del Centro de Readaptación Social (Cereso) 3, ubicado en Ciudad Juárez, sería un error de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, afirmó Cuauhtémoc Estrada, Diputado local de Morena.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el legislador indicó que son muchas las voces las que exigen a la Gobernadora Maru Campos separar a Fierro Duarte de su cargo.

“El sostenimiento del Fiscal por parte de la Gobernadora es un grave error estratégico. Ya hay muchas voces, igual que nosotros, que le están exigiendo a la Gobernadora que realice la destitución. Resultaría muy trágico para las investigaciones y la justicia que sea el propio Fiscal el que las lleve a cabo”.

Cuauhtémoc Estrada mencionó que no sólo se debe señalar a Alejandro Alvarado Téllez, ahora exdirector del Cereso 3, como el único responsable de lo ocurrido, sino que también hay que poner especial atención en la Fiscalía de Chihuahua, pues es esta dependencia la responsable de la dirección de los centros penitenciarios.

“Decir o pensar que sólo el director del centro penitenciario debe dejar sus funciones me parece muy limitado. Creo que debe haber procesos de investigación de los funcionarios desde el Fiscal general porque de él depende la dirección de los centros penitenciarios. Me parece que es fundamental que el Fiscal debe retirarse de su puesto y debe dejar que instancias distintas o personas distintas lleven a cabo las investigaciones. Me parece aberrante la decisión de mantenerlo, cómo el Fiscal se va a hacer una autoinvestigación y en caso de que sea culpable también se va a formular cargos, eso claro que no va a suceder”.

El pasado 1 de enero, 17 personas perdieron la vida y al menos 25 reos se dieron a la fuga durante un motín violento registrado en el Centro de Readaptación Social 3, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron alrededor de 7:00 horas de este domingo cuando un grupo de sujetos con armas de fuego y a bordo de alrededor de seis vehículos blindados, arribaron al Cereso 3, donde dispararon a los oficiales de seguridad.

Según el comunicado de la Fiscalía de Chihuahua, los ataques armados no sólo se registraron en el penal, sino que también se presentaron en diversos puntos de Ciudad Juárez, pues minutos antes de lo ocurrido en el Ceres, fue reportado un ataque armado contra elementos de la Policía Municipal.

El Diputado de Morena afirmó que existe responsabilidad por parte de las autoridades estatales de lo ocurrido y afirmó que los hechos del 1 de enero son el reflejo de una “mala administración” de los centros de readaptación social que hay en el estado de Chihuahua.

“Claro que hay responsabilidad porque estamos hablando de conductas que la ley prevé, de responsabilidad y obligaciones que la ley establece y eso nos permite por le menos todavía en presunción determinar responsabilidades de algunos funcionarios de lo acontecido el día 1 de enero, el día 11 de agosto de 2022 y otros tantos hechos que han venido sucediendo producto de una mala administración de uno de los centros de readaptación que existen en el estado, específicamente el Cereso Número 3”.

Cuauhtémoc Estrada aseguró que el tratar de desvincular la vida de un centro de readaptación como el número 3 de la delincuencia y la inseguridad que se vive en Ciudad Juárez y en el resto del estado sería actuar “con demasiada ingenuidad”, pues recordó que existen una serie de hechos históricos que demuestran que ese centro de readaptación ha sido un generador de violencia en la ciudad y en el propio estado.

“Lo que sucede el 1 de enero en Ciudad Juárez para nada es una sorpresa, es lamentable, es trágico, pero no es una sorpresa, había una serie de elementos que fácilmente pudieron haber llevado a la autoridad a realizar una serie de conductas preventivas para que esto no sucediera y no lo hicieron”.

Finalmente, el legislador morenista afirmó que la injerencia del exgobernador César Duarte Jáquez sigue estando presente en Chihuahua, pues indicó, en la actual administración de Maru Campos hay varios funcionarios que participaron en el gobierno del priista.

“Lo que sí podemos decir es que el Duartismo en Chihuahua, en estas fechas, en esta administración no es un fenómeno muerto. Es un fenómeno que parece que toma fuerza en la esfera del poder local, lo hemos visto en diversas manifestaciones, muchísimos funcionarios actuales participaron en la administración del Gobernador Duarte”.

El Diputado Estrada detalló que a pesar de pertenecer al Partido Acción Nacional (PAN), la Gobernadora Maru Campos ha adoptado a diversos personajes del llamado “Duartismo” en su administración, situación que ha provocado que esta corriente se mantenga viva.

“Muchos de ellos sí, no podemos establecer una protección específica pero si hacemos un análisis integral de lo que está ocurriendo en Chihuahua lo que yo sí puedo afirmar es que el Duartismo se fortalece en esta actual administración”.