EU: La Fed deja sin variación las tasas de interés ante menor presión inflacionaria

Por Paul Wiseman

Washington, 3 de enero (AP).- Según las minutas de la reunión del banco central estadounidense del 12 y 13 de diciembre, difundidas este miércoles, los directivos de la Reserva Federal estimaron que una tasa más baja “sería apropiada para fines de 2024″ dados los avances logrados contra la inflación.

Sin embargo, añadieron que “enfatizamos la importancia” de mantenerse alertas y mantener altas las tasas “hasta que la inflación claramente esté bajando de manera sostenible” a la meta de 2 por ciento.

Y si bien el presidente de la institución, Jerome Powell, sugirió en una conferencia de prensa después de la reunión que la Fed ya no subirá más las tasas de interés, las minutas muestran que sigue habiendo incertidumbre económica y que siguen siendo posibles los aumentos.

The New York Fed Staff Nowcast stands at 2.4% for 2023:Q4, with the 50% probability interval at [1.4, 3.5]% and the 68% interval at [0.8, 3.9]%. The Staff Nowcast for 2024:Q1 is 2.2%. https://t.co/QE6dQ6elzc pic.twitter.com/SAN26JUtKH

— New York Fed (@NewYorkFed) December 29, 2023