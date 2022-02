Nueva Zelanda reabre sus fronteras y elimina cuarentena para viajeros

Por Nick Perry

WELLINGTON, Nueva Zelanda, 3 de febrero (AP).— El Gobierno de Nueva Zelanda informó el jueves que eliminará los requisitos de cuarentena para los viajeros que arriben a la nación y que volverá a abrir sus fronteras, un cambio celebrado por miles de neozelandeses en el extranjero que han soportado largas esperas para regresar a casa.

Desde el inicio de la pandemia, Nueva Zelanda ha implementado algunos de los controles fronterizos más estrictos del mundo. La mayoría de los viajeros que llegan al país necesitan pasar 10 días en un hotel para cuarentenas operado por el ejército, un requisito que ha creado un cuello de botella en la frontera.

En un principio se atribuyó a estas medidas el haber salvado miles de vidas y haber permitido a Nueva Zelanda eliminar o controlar varios brotes del coronavirus.

Pero los controles fronterizos se han ido considerando fuera de lugar en un mundo en el que el virus se está convirtiendo en algo endémico, y en un país en el que la variante Ómicron ya se está extendiendo. El cuello de botella obligó a muchos neozelandeses en el extranjero a entrar en una especie de lotería para tratar de asegurar un lugar en la cuarentena y el pasaje a casa.

Las deficiencias del sistema fueron puestas de manifiesto la semana pasada por la periodista neozelandesa embarazada Charlotte Bellis, quien quedó varada en Afganistán después de que las autoridades neozelandesas rechazaran inicialmente su solicitud de regresar a casa para dar a luz. Tras la publicidad internacional, las autoridades dieron marcha atrás y le ofrecieron un lugar en el sitio de cuarentena, que ha aceptado.

Today @jacindaardern laid out our plan to safely reconnect New Zealanders with the rest of the world. With the emergence of Delta and Omicron, we've had to adapt our plans to ensure we could protect Kiwi lives, keep businesses open and slow the spread of the virus. pic.twitter.com/Tq9da2e0T2

— New Zealand Labour (@nzlabour) February 2, 2022