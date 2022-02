Fuerzas Especiales de EU mataron a líder del EI en operación en Siria, anuncia Biden

Por Ghaith Alsayed, Bassem Mroue y Lolita C. Baldor

ATMEH, Siria (AP).— Una incursión de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el noroeste de Siria mató al principal dirigente del grupo Estado Islámico (EI), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, anunció el jueves el Presidente Joe Biden.

Biden dijo que hablará a los estadounidenses en las próximas horas para ofrecer más detalles sobre la incursión.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022