Mujer de Reino Unido acusa que fue “virtualmente violada en grupo” en juego de Meta

Ciudad de México, 3 de febrero (RT).- Nina Jane Patel, una mujer del Reino Unido, denunció recientemente en un blog que había sido “virtualmente violada en grupo” por múltiples avatares masculinos mientras jugaba Horizon Worlds, un juego de realidad virtual en línea del metaverso.

Según el relato de la víctima, no pasaron ni 60 segundos desde que empezó a jugar cuando fue “verbal y sexualmente acosada” por unos tres o cuatro avatares masculinos que “virtualmente violaron en grupo” a su avatar y le enviaron mensajes obscenos como “no finjas que no te gusta”.

— Nina Jane Patel (@NinaJane_PhD) January 30, 2022