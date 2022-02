El Festival de Cine South by Southwest volverá a ser presencial en marzo del 2022

En los primeros días de la pandemia en EU, la edición 2020 de SXSW fue cancelada solo una semana antes de que comenzara . Posteriormente se presentó un componente en línea. El año pasado, el festival se llevó a cabo de manera totalmente virtual.

NUEVA YORK, 3 de febrero (AP).— Después de que la pandemia obligó al Festival de Cine South by Southwest a volverse virtual en los últimos dos años, el festival de Austin, Texas, está planeando un evento en gran parte presencial este marzo que contará con los estrenos de la tercera temporada de Atlanta de Donald Glover, lo último de Richard Linklater y la comedia de Sandra Bullock-Channing Tatum The Lost City.

SXSW anunció su lista de 99 largometrajes, incluidos 76 estrenos mundiales, el miércoles. Todas esas películas, dijeron los organizadores, tendrán estrenos en persona. Las películas que elijan también tendrán proyecciones en línea para los titulares de credenciales al día siguiente.

“Los últimos dos años han sido complicados y llenos de nuevas aguas desconocidas para todos nosotros. Si bien ha habido innovación en la construcción de una comunidad aislada y en descubrir cómo pivotar, hemos extrañado mucho poder reunirnos”, dijo Janet Pierson, directora de cine de SXSW, en un comunicado. “Para nuestra 29.ª edición del Festival de Cine SXSW, estamos encantados de compartir una gran cantidad de trabajo creativo para experimentar juntos, en persona, con algunas posibilidades virtuales también”.

Los estrenos incluirán Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, el cuento sobre la mayoría de edad de Linklater ambientado en Houston 1969. Su elenco incluye a Jack Black, Zachary Levi y Glen Powell.

La noche de clausura será el tan esperado debut de la tercera temporada de Atlanta de FX. Después de una pausa de casi cuatro años, los primeros dos episodios de la serie saldrán al aire el 24 de marzo.

Otros estrenos incluyen la película slasher de fiesta que salió mal Bodies Bodies Bodies, con Amandla Stenberg, Pete Davidson y Maria Bakalova; la comedia de acción de Nic Cage The Unbearable Weight of Massive Talent y la película ina de feugural anunciada anteriormente, Everything Everywhere All at Once, una aventura de ciencia ficción protagonizada por Michelle Yeoh.

El Festival de Cine SXSW se lleva a cabo del 11 al 20 de marzo.