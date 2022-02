AMC comparte los nombres del reparto del spin-off Tales of The Walking Dead

Madrid, 3 de febrero (Europa Press).- AMC está preparando Tales of The Walking Dead, spin-off de la serie de zombies. La cadena ha revelado los primeros fichajes de la ficción de antología, que constará de seis episodios. Terry Crews (Fast and Furious), Parker Posey (Perdidos en el espacio), Jillian Bell (Infiltrados en la Universidad), Anthony Edwards (Urgencias) y Poppy Liu (Hacks) son los nombres ya confirmados para unirse al elenco.

“Anthony, Jillian, Terry, Parker y Poppy son la primera ola de talentos singulares que ampliarán aún más el universo de The Walking Dead a nuevos reinos desgarradores, hilarantes, sinceros y horribles, y no podríamos estar más felices de darles la bienvenida a la familia”, dijo Scott Gimple, director de contenido de TWD, en un comunicado.

Por el momento se desconocen los nombres de sus personajes y tampoco se sabe si aparecerán juntos o en episodios diferentes.

