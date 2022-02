Aquí 7 factores inciden en riesgo de muerte por COVID en pacientes de cáncer torácico

Madrid, 3 de febrero (Europa Press).- El riesgo de muerte de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y cáncer torácico se basa en siete factores determinantes, según una investigación publicada en el Journal of Thoracic Oncology, la revista oficial de la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón.

En total, 114 centros de 19 países han activado el estudio y 92 han aportado datos. Se seleccionaron pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP), cáncer de pulmón de células pequeñas, mesotelioma, tumores epiteliales tímicos y otros tumores neuroendocrinos de origen pulmonar) con un diagnóstico de COVID-19 por infección confirmada por laboratorio (mediante PCR/serología RT12); o sospecha de infección por SARS-CoV-2 basada en hallazgos radiológicos consistentes con neumonía por COVID-19 y síntomas clínicos, es decir, fiebre mayor de 37.5°C, tos, disminución de la saturación de oxígeno de al menos cinco por ciento, tos, diarrea, otitis, disgeusia, mialgia, artralgia, conjuntivitis y rinorrea.

Latest analysis from the #TERAVOLT registry analyzing #COVID19 in patients with lung cancer now @JTOonline. Poor prognostic factors were PS, neutropenia, procalcitonin, pneumonia, CRP, stage and age. These data are pre-vaccine so will see how they evolve.https://t.co/x5vToCXoHS

— Stephen V Liu (@StephenVLiu) February 3, 2022