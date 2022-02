“No soy un traficante”: Alfredo Adame muestra colección y permisos para portar armas

Adame también aprovechó su cita con diversos medios de comunicación para explicar su situación actual con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El actor Alfredo Adame hizo públicos sus permisos para portar armas luego de haber sido cuestionado por la colección de rifles y pistolas que tiene en su poder.

“No soy un traficante de armas. Yo lo que tengo son armas de tirador. Voy a tres campos de tiro en el Estado de México, voy a otros dos campos de tiro que están al lado de Tres Marías de lado de la carretera federal. Y durante muchos años fui a concursos de tiro, explicó en su cita con diversos medios de comunicación.

En la nota retomada por el programa Al rojo vivo se detalla que el actor explicó que su último permiso fue renovado en 2019 y que si alguno de estos está vencido es a causa de la pandemia.

Adame también aprovechó su cita con los medios de comunicación para explicar su situación actual con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Yo voy los días primero y quince a firmar por el asunto donde hace unos 5 o 6 meses el SAT me acusa de no haber avisado del cambio de domicilio fiscal, y un juez me vincula a un proceso”, explicó el actor en la nota retomada por Ventaneando.

“Estoy sujeto a proceso y como medidas cautelares tengo que ir a firmar”, agregó.

ALFREDO ADAME PROTAGONIZA PELEA EN VÍA PÚBLICA

El pasado 25 de enero comenzaron a circular varios videos a través de redes sociales en los que se muestra a Alfredo Adame en una pelea contra una mujer y su pareja, en medio de la vía pública.

Aparentemente la pareja descendió de su camioneta luego de que el actor golpeara su cofre. Segundos después se muestra al también aspirante a político forcejeando con un hombre mientras cae al piso. Es entonces cuando la mujer en cuestión, a la que se ve con el celular del actor, le grita supuestamente “págame”.

¡Última hora! Se filtran imágenes en donde se ve a #AlfredoAdame envuelto en una riña de tránsito reclamando le devolvieran su celular. En otro video, se aprecia que Alfredo bajó y comenzó a golpear el auto de las otras personas. Vía @javierpoza pic.twitter.com/NuwnFMmkOe — JavierPozaInforma (@pozainforma) January 25, 2022

Después de haberse convertido en tendencia por protagonizar dicha pelea, el actor Alfredo Adame aclaró que el pleito con la pareja inició porque intentaron robarle.

El actor de Bajo un mismo rostro apuntó que cuando se encontraba discutiendo con la mujer que se puede observar en el video, unas personas le gritaron que le estaban robando en su auto.

“Volteo al coche, y el cuate ya metido medio cuerpo adentro de mi coche; entonces, a la mujer la hago a un lado, voy a mi coche y veo que sí, agarró el celular”, declaró en entrevista para el programa Chismorreo de Multimedios