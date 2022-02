¿Dónde hacían crecer arboledas sagradas de cacao los mayas? Hallan claves en Yucatán

Ciudad de México, 3 de febrero (RT).- Un grupo de científicos de la Universidad Brigham Young (EU) ha descubierto con ayuda de arqueólogos de México en qué lugar los mayas hacían crecer sus arboledas sagradas de cacao, según se desprende de un artículo publicado este esta semana en Journal of Archaeological Science.

El cacao, la planta de la que proviene el chocolate, era un elemento divino para esa antigua cultura de Mesoamérica. De hecho, consideraban que los granos de cacao eran un regalo de los dioses e incluso los usaban como moneda debido a su valor.

"We report on.. development of a method for.. extraction & quantitation of the methylxanthine biomarkers of cacao..from soil. The presence of these biomarkers provides evidence of..distribution & ritual importance of these sacred cacao groves to the Maya"

