Investigación dice que FEMSA controla tienditas para dar preponderancia a los Oxxo

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Los productos Coca-Cola sólo dan a los tenderos un margen de ganancia de entre .70 centavos y 2 pesos, así lo reveló una investigación periodística de Kenia Velázquez publicada en POPLab, la cual aborda el supuesto apoyo de la compañía FEMSA a las tienditas, pero que al tiempo las afecta con bajas comisiones y la expansión de Oxxos.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Velázquez explicó que a lo largo de su investigación descubrió que es más la inversión que los comerciantes hacen en esta bebida de cola que la ganancia que reciben por su venta, particularmente en materia de electricidad.

Velázquez destacó que el propósito de su investigación es demostrar el doble discurso de FEMSA: “No hay un apoyo real, este doble discurso de FEMSA a los tenderos”, ya que “por un lado les dan los créditos, les dan poquito margen de ganancia y además les pone Oxxos en cada esquina”, incluso comentó que en Léon, Guanajuato, pudo captar que “cada cuatro cuadras hay un Oxxo”.

Recordó que los propios tenderos reconocieron que no les es posible competir con los Oxxos.”La gente de las tienditas (dice) ‘Yo no puedo competir, porque ellos aceptan tarjetas de crédito’”, y si los tenderos implementan este sistema de pago tienen que cobrar una comisión al cliente.

Agregó que esas tiendas de conveniencia aceptan otras transacciones bancarias y están abiertas las 24 horas del día, entre otras “ofertas” que promocionan. “Mucha gente va y hace su depósito a los Oxxos, y aprovecha y compra unas cosas”, comentó Kenia Velázquez.

Respecto a los supuestos apoyos que FEMSA empezó a otorgar a los tenderos, la periodista explicó que en realidad se trata de microcréditos, un programa que surgió a raíz de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia por COVID-19, que en muchas ocasiones resulta difícil de pagar para los tenderos, y reciben sanciones.

“En realidad no son apoyos, son préstamos”, dijo Velázquez, quien dijo que la compañía sólo les regaló mamparas a los comerciantes, con publicidad de su refresco insignia, y recordó que los tenderos le dijeron que “son créditos que a veces no podemos pagar y Cola-Cola te castiga, y son muy complicados”.

Asimismo, subrayó que los datos exactos sobre el interés que generan estos microcréditos, la cantidad de establecimientos que los han solicitado, son inexactos, ya que FEMSA es “poco transparente” con los mismos, y la poca información que Velázques obtuvo fue a través de páginas que sus entrevistados refirieron

“Por lo que entiendo sí es un préstamo en efectivo, ellos [los tenderos] no hablan de tasas, ni nada, con la gente con la que nosotros hablamos no tiene muy claro cuánto era [la tasa de interés], y como los castigan es no surtiéndoles el producto”