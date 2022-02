“Machista”, “soberbio”, “infantil”. AMLO cosecha lluvia de adjetivos desde Panamá

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- Las palabras del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al defender a Pedro Salmerón Sanginés y su propuesta de nombrarlo como nuevo Embajador del país en Panamá, a pesar de estar acusado de acoso sexual, ha causado polémica entre políticos de aquella Nación centroamericana.

La politóloga y periodista, Sabrina Bacal, aseguró en entrevista para TVN Noticias que “el discurso de López Obrador es un claro discurso machista“, pues desestima las denuncias de acoso sexual que hay en contra de Pedro Salmerón.

“Cada uno de los términos utilizados y cada uno de los argumentos utilizados dibujan a un machista de libro de texto. Hablar de que mujeres que han sido acosadas sexualmente por una persona que tenía una posición de poder, un profesor a unas alumnas, tiene que ser probado ante los tribunales, y como no hay denuncias, entonces no ocurrió a pesar de los cientos de denuncias, no denuncias legales pero quejas, y a pesar de la decisión que tomó la universidad. Hablar de eso como un linchamiento es no entender en este contexto quién es el victimario y quiénes son las víctimas. Es ponerse de lado del victimario”, sentenció Bacal.