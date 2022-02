Knives Out 2, Enola Holmes 2, The Adam Project: Estrenos de Netflix en 2022

Netflix compartió en un video los próximos estrenos que llegarán durante el 2022 a la plataforma de streaming; desde secuelas como Enola Holmes y Kives Out, hasta el proyecto de Guillermo del Toro, the sea beast.

MADRID, 3 de febrero (EuropaPress).- Netflix ha lanzado un tráiler que recoge 28 de sus próximos estrenos cinematográficos, con grandes estrellas y con títulos muy esperados como las secuelas de Enola Holmes y Knives Out; así como también El espía gris (The Gray Man), la película de los hermanos Russo con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas, o El proyecto Adam (The Adam Project), con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo y Zoe Saldaña.

Aunque 2021 le ha dado muchas alegrías a Netflix, en el ámbito de visualizaciones y conversación en redes con Alerta roja, Mi primer beso 3, Ejército de los muertos y su spin-off El ejército de los ladrones, y en la temporada de premios y prestigio con El poder del perro, No mires arriba y Tick, tick… ¡Boom!, todo apunta a que la plataforma busca que 2022 lo supere.

Y el gigante del streaming ha puesto toda la carne en el asador con un tráiler lleno de títulos y de actores de primer nivel. Destaca la secuela de Knives out, con Daniel Craig retomando su papel de Benoît Blanc; así como también la de Enola Holmes, con Millie Bobby Brown y Henry Cavill encarnando de nuevo al emblemático Sherlock Holmes. Pero el avance no va solo de detectives.

Han podido verse imágenes también de El espía gris, el thriller dirigido por los hermanos Russo y con Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas a la cabeza. Ryan Reynolds hace de las suyas en El proyecto Adam, una aventura de acción y ciencia ficción. No falta Chris Hemsworth, que vuelve, aunque no con la secuela de Tyler Rake, sino con Spiderhead.

No falta el regreso de Niki Caro con el thriller The Mother, protagonizado por Jennifer López, Gael García Bernal y Joseph Fiennes. También están las comedias You People, con Jonah Hill y Eddie Murphy, y Me Time, con Kevin Hart y Mark Wahlberg. Tampoco falta el Pinocho de Guillermo del Toro o la cinta de animación The Sea Beast. Otra propuesta familiar es Slumberland, con Jason Momoa o The School for Good and Evil, con Charlize Theron y Kerry Washington.

Un buen puñado de títulos que recuerdan que Netflix busca erigirse como la gran plataforma cinéfila, especialmente en un momento cambiante para la industria.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press