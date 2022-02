VIDEO: Natanael Cano ataca al “Escorpión Dorado” por antigua polémica con Aguilar

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 3 de febrero (LaOpinión).- El controversial cantante Natanael Cano no para en escándalos, y es que en esta ocasión el intérprete de corridos tumbados sigue causando molestia entre los fans de la música regional mexicana, pues no deja de meterse con artistas de la talla de Pepe Aguilar y la Banda MS, entre otros.

Y es que después del desplante que hizo arriba del escenario en un concierto donde coincidió con la Banda MS, lo que provocó los abucheos del público, y eso desató que algunos internautas recordaran que no es la primera ocasión que insulta a otros artistas o que se siente superior a ellos.

Fue en el año 2020 que el exponente de corridos tumbados, tuvo una fuerte pelea con otro importante cantante, se trata de Pepe Aguilar quien en una entrevista con el personaje “El Escorpión Dorado” catalogó como “pin…” a la nueva música.

Ante esto, Natanael Cano no dudó en contestar fuerte al papá de Ángela Aguilar, a quien se refirió solo con groserías y arremetió por juzgar el género que representa sin saber de él, pues se notaba la ignorancia de Cano en cuanto a la historia que atañe al género de ranchero, pues es considerado patrimonio cultural de México, a diferencia de los corridos tumbados, quien tiene como único representante al intérprete sonorense.

Sin embargo, Natanael Cano no solo arremetió en contra del intérprete de temas como “Por mujeres como tú”, el de Hermosillo, Sonora se fue duro en contra el autonombrado “Dios del internet”.

“Y también para el Escorpión Dorado, un saludo [mientras hace una seña obscena] que nunca me han gustado sus videos, también por corriente, pero no me meto con él, me vale ma…”, dijo Natanael en uno de sus videos.