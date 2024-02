El Gobierno de Zapopan amarra por 18 años el alumbrado del municipio a una empresa

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno del municipio Zapopan, en el estado de Jalisco, concedió un contrato a 18 años, por cuatro mil 200 millones de pesos a la empresa Power & Solutions para que se encargue del alumbrado público de esa localidad, una medida señalada como excesiva al comprometer este servicio durante los próximos seis administraciones.

En entrevista para SinEmbargo, el Diputado federal por Morena, Hamlet García Almaguer, señaló que lo aprobado por el Cabildo de Zapopan, y por el Congreso local, es un acto que excede el límite del periodo de tres años, de la actual administración municipal.

“El contrato es excesivo porque ata de manos a las próximas seis administraciones municipales, es un contrato que asigna esta prestación de servicios, que concesiona esta prestación de servicio de alumbrado público durante 18 años, esto significa que no importa qué partido sea electo, qué composición, que Alcalde llegue al poder, va a heredar un compromiso de cuatro mil millones de pesos que al final de cuentas quien lo va a pagar es la ciudadanía del municipio de Zapopan”, añadió García Almaguer.

“Se trata, además, de un contrato que se da en el último de año de Gobierno de Enrique Alfaro, en el último año de la legislatura actual del Congreso del estado con mayoría de Movimiento Ciudadano y en el último año del trienio del Gobierno del Alcalde Frangie, también de Movimiento Ciudadano en Zapopan, esto se da por la coincidencia de los calendarios electorales y tiene la urgencia de comprometer al estado, al municipio y a la ciudadanía, por los próximos 18 años”, enfatizó.

En conferencia de prensa el pasado 29 de enero, el Diputado García Almaguer expuso el tema en compañía de Alejandro Puerto, Regidor de Zapopan, quien explicó que dicha concesión cuenta con antecedentes de 2016, cuando el Gobierno de Zapopan buscaba otorgar el contrato a la empresa Fortius, mediante una concesión.

Sin embargo, como la empresa no contaba con la experiencia necesaria para que se le asignara el trabajo, otras empresas que también compitieron por el millonario contrato denunciaron estos actos, en los que se habría visto involucrado el entonces presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, el síndico José Luis Tostado Bastidas y el Secretario General Rafael Martínez Martínez, lo que impidió que se firmara dicho contrato.

Pero para el 2018, Fortius se fusionó con Power Iluminare y crearon Power & Solutions, la empresa que actualmente resultó ganadora del contrato millonario, y para lo cual el partido Movimiento Ciudadano, según explicó el regidor Puerto, modificó la vía para modificar la concesión, por lo que recurrió al Congreso de Jalisco, debido a que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal no admitió tal endeudamiento.

El Regidor Puerto también rechazó que la inversión signifique un ahorro para el municipio, como han señalado funcionarios del Gobierno de Zapopan. “Esta concesión no significa que Zapopan dejará de pagar la luz, como dice el Alcalde, ni el servicio de alumbrado, simplemente están trasladando el cumplimiento de esas obligaciones a un tercero”, dijo Puerto.

“Lo grave de esto es que el municipio no se quita ninguna responsabilidad, si el dia de mañana la empresa concesionaria y beneficiada de este contrato no paga l a luz, quien tiene que pagar es el municipio, quien es el único responsable, independientemente de que el haya otorgado mediante intermediación la tarea de administrar el alumbrado público”, añadió.

Por su parte, el Diputado García Almaguer calificó como un caso grave, ya que, en primer lugar, el Cabildo fue el que avaló el contrato y más tarde, pese a la negativa de Morena, se aprobó por el Congreso de Jalisco. “Cuatro mil millones de pesos representan el presupuesto total de algunos municipios metropolitanos, y cerca de la mitad del presupuesto de la capital del estado, Guadalajara”, enfatizó el legislador.

Por su parte, el regidor Puerto reiteró que se trata de un atropello por parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, que por 18 años compromete el presupuesto futuro de Zapopan, ya que los recursos para el pago del contrato, pese a que se dará en varias cuotas, se vuelve intocable para otros fines.

“Esta empresa Power & Solutions se trata de una sociedad mercantil que se constituyó con dos empresas que en el 2016 competían por este mismo contrato” pero tras fusionarse y ganar en conjunto el millonario contrato “cambiaron su denominación y su administrador general pasa a ser alguien que formaba parte de la empresa Fortius. La empresa tiene como socio fundador y principal a Eduardo Manuel Riguero Escoto”, dijo Puerto .

Además, en la página web de la empresa se afirma que “se trata de un consorcio creado por él y su socio Sergio Alcalde Delgado, al momento de elección de esta empresa para esta concesión era presidente del Colegio de Ingenieros, Mecánicos y Electricistas y como tal participó en la elaboración de las bases técnicas de la licitación, por esta razón creemos que es ilegal que se esté beneficiando a esta empresa”, sostuvo Puerto.

En entrevista con SinEmbargo, el Diputado morenista subrayó que “diarios locales consideran que la inversión de la empresa será por mil 200 millones de pesos, y los beneficios serán por 4200 [millones de pesos], es decir es prácticamente una tercera, una cuarta parte, de la inversión, y lo restante, 70-80 por ciento van a ser las utilidades”.

“Este margen no lo tiene Google, no lo tiene Apple, no lo tiene Tesla, no lo tienen las criptomonedas, no lo tiene el oro, no lo tiene el petróleo, ningún negocio lícito en el mundo tiene este margen de utilidad con un contrato tan leonino y excesivo”, agregó el legislador federal.