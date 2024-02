Entrevista ¬ Nunca grabé a “Nico”, no existe audio. Intentan dañar a AMLO, dice Soto

Mauricio Soto Caballero, empresario y consejero de Morena, acusado de haber recibido dinero del narco para la campaña de López Obrador de 2006, dijo a “Los Periodistas” que todo se trata de un guion que armó ‘Jennifer’, el testigo protegido favorito del Gobierno de Calderón para inculpar a personas. “Armaron ahí una trama de ficción, que sí pues darle una guerra sucia en tiempo electoral al Presidente”, sostuvo.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– Mauricio Soto Caballero, empresario y consejero de Morena, acusado de haberse reunido y haber aceptado millones de pesos del narco para la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, negó en entrevista haberse reunido con miembros del crimen organizado o con agentes de la DEA para grabar y vincular a Nicolás Mollinedo, exchofer y excolaborador del actual Presidente, en este supuesto esquema irregular.

“No lo he hecho (reunirme con agentes de la DEA), he viajado múltiples veces a EU y no lo he hecho nunca, ni allá ni acá en la Ciudad de México”, sostuvo Soto Caballero en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Una nota de ProPublica firmada por Tim Golden, junto con otras publicaciones de InSight Crime y Deutsche Welle, afirman que agentes de la DEA usaron como un operador encubierto a Mauricio Soto Caballero, quien de acuerdo con los mismos reportes aceptó a cooperar con la agencia antidrogas tras ser detenido por agentes encubiertos al ser descubierto en un negocio para traficar cocaína.

Según esta versión, Soto trató de grabar en dos ocasiones a Nicolás Mollinedo para exhibir que estaba al tanto de los supuestos pagos del crimen organizado, no obstante en un primer intento la grabadora se apagó y en el otro no fue “concluyente”. La nota ProPublica señala en ese sentido: “Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente”.

“Yo a todo esto pediría a los tres periodistas (de ProPublica, Insight Crime y Deutsche Welle) que saquen datos, vamos dónde están los audios que dicen que yo grabé, parece que me pegué un micrófono como en las películas en el pecho. ¿Dónde están esos audios y dónde están declaraciones y documentos? que salgan de manera oficial”, sostuvo Soto Callero, quien dijo ser un operador territorial del PRD, en un principio, y actualmente de Morena.

—¿Usted nunca participó en un intento por grabar a Nicolás Mollinedo? —se le preguntó durante la entrevista.

—Nunca y lo sostengo, y si lo tienen que la saquen.

Con respecto a Roberto López Najera, mejor conocido como “Jennifer”, el testigo favorito durante el Gobierno de Felipe Calderón y una de las fuentes de las acusaciones, sostuvo que no lo conoce.

Roberto López Najera fue empleado para detener al excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles y al general y subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, quienes alertaron al entonces Presidente Calderón de los vínculos con el narcotráfico de su Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por estas mismas acusaciones.

“No dudo que el Gobierno de EU inició una investigación por estos comentarios que ‘Jennifer’ pudo haber dicho y creado cierta expectativa y ellos empezaron a investigar porque así lo han hecho mucho tiempo sin avisar a México, pero de ahí a que allá pasado todo eso es mentira”, declaró Soto Caballero.

En efecto, tanto el Gobierno de Estados Unidos como Tim Golden, uno de los autores de estas publicaciones, han reconocido que se abrió una investigación que fue cerrada.

“Si yo fuera un testigo protegido o colaborador en un caso como este pues más bien yo debería estar viviendo en EU, correría hasta en riesgo mi familia”, sostuvo Mauricio Soto Caballero.

Y cuestionó “Por qué en 2009, 2010, cuando Calderón estaba gobernando, si esto hubiera sido verdad creen que no hubiera aprovechado Calderón para dar un golpe político a Andrés Manuel antes de la campaña de 2012 o antes de la del 18 Y a parte hubiera tenido todos los recursos de Gobierno y de autoridad para a mí hacerme una investigación en mis empresas, mandarme a Hacienda a la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que eso hubiera pasado desde antes”

Para él, todo se trata de “un guion que aventó ahí ‘Jennifer’ y armaron ahí una trama de ficción, que sí pues darle una guerra sucia en tiempo electoral al Presidente”.

