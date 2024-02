Meth Math, el trío experimental mexicano, estrena su primer disco, “Chupetones”

El trío llevará a cabo serie de shows como acto principal a lo largo de Estados Unidos, comenzando en abril.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El trío experimental con base en la Ciudad de México y Hermosillo, Meth Math, presentó su anticipado álbum debut “Chupetones”.

Este es el primero de larga duración de la agrupación, vía In Real Life, que está conformada por Ángel Ballesteros en la voz, Error.Error y Bonsai Babies en la producción.

El estreno incluye el sencillo “Cyberia”, el cual apareció en el playlist de Pitchfork Selected y en el Songs You Need to Know de Rolling Stone. Además, aparecen “Mantis”, y “Myspace”, esta última siendo destacada en la lista del medio FADER, “Songs You Need In Your Life”; y encontraremos colaboraciones con productores como Nick León (Rosalía, Denzel Curry), Daniela Lalita (Mura Masa, Ashnikko), y ZAH.

La lista completa de canciones:

1.- Mantis

2.- Trenzas (feat. Daniela Lalita)

3.- Mermelhada (feat. ZAH)

4.- Cyberia

5.- Abducida

6.- Myspace

7.- Capullo

8.- Axila

9.- Pócima

Además, Meth Math llevará a cabo serie de shows como acto principal a lo largo de Estados Unidos, comenzando en abril. El tour –conformado por siete fechas– comenzará en Seattle el 2 de abril y seguirá por Portland, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, y Brooklyn antes de cerrar en Washington, D. C., el 13 de Abril.

“Chupetones” ha sido calificado por medios especializados como uno de los discos que más esperan en este año, asegurando que se trata de un “proyecto emocionante”. El álbum termina de consolidar la identidad de Meth Math dentro de una nueva generación de artistas latinos, convirtiéndolos en una dicotomía que puede sintetizarse como una fiesta gótica que juega entre lo santo y lo profano, de acuerdo con su productora.

El proyecto va del llamado “neo-perreo” a un “emo new age”. Las nueve canciones que conforman el disco son una odas a los corazones rotos, e invitaciones a un profundo y oscuro club post apocalíptico, según la propia banda.

El trío trajo al estudio anécdotas que sirvieron de inspiración para las sesiones de grabación, realizadas entre Hermosillo y Ciudad de México. El resultado es un trabajo colectivo “que deja una sensación de estar en una fiesta dentro de tus sueños”, un sueño que “sólo pudo completarse” gracias a la ayuda de sus colaboradores Nick León, Daniela Lalita, y ZAH.

Meth Math además ha lanzado dos EP’s, “Pompi”, en 2020 y “m♡rtal”, en 2022. El año pasado, el trío pudo presentarse en el Boiler Room de Nueva York, en el cual el talento fue curado por Shayne Oliver (Anonymous Club, Hood By Air), y estuvo al lado de Bladee, Ecco2k, y Baby Sosa. Además, tuvo su presentación el festival AXE Ceremonia 2023.