“Van para atrás”: atletas rusos y bielorrusos son vetados de Juegos Paralímpicos

Por Stephen Wade

BEIJING, 3 de marzo (AP).— En un sorprendente cambio de decisión, los deportistas de Rusia y Bielorrusia fueron excluidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno por el papel de sus países en la guerra en Ucrania, dijo el Comité Paralímpico Internacional el jueves en Beijing.

La decisión se produjo menos de 24 después de que el CPI anunciase que permitiría la presencia de atletas de ambos países en los Juegos, que arrancan el viernes, pero como deportistas neutrales y sin colores, banderas y otros símbolos nacionales en sus indumentarias.

La decisión original del CPI fue criticada de inmediato. Fue calificada de traición con un mensaje erróneo al liderazgo ruso. La entidad agregó que se hizo evidente que muchos atletas se negarían a competir contra rusos o bielorrusos, lo que crearía el caos en los Juegos y dañaría su reputación.

En su anuncio del miércoles en una conferencia de prensa en Beijing, el presidente del CPI, Andrew Parsons, simpatizó abiertamente con el pueblo ucraniano, pero dijo que sus acciones estaban limitadas por las normas del organismo y el temor a acciones legales.

Parsons dijo casi lo contrario al anunciar el cambio del rumbo del CPI, destacando la reacción de los miembros de la entidad.

“Lo que está claro es que la rápida escalada de la situación nos ha puesto en una posición única e imposible tan cerca del inicio de los Juegos”, agregó.

El CPI se une a deportes como el fútbol, el atletismo, el baloncesto o el hockey en su veto a los deportistas de Rusia y Bielorrusia.

El Comité Olímpico Internacional presionó el lunes a las distintas federaciones deportivas que excluyeran a los deportistas rusos de las competencias internacionales, pero dejó la decisión final en manos de cada organismo. El COI ha tardado en tomar medidas contra Rusia, permitiendo la presencia de sus deportistas en las cuatro citas olímpicas celebradas desde la de Sochi, cuando se destapó un escándalo de dopaje patrocinado por el estado.

Se esperaba que la delegación rusa en Beijing estuviese formada por 71 deportistas. No estuvo claro de inmediato cuántos serían los bielorrusos. Ucrania, por su parte, dijo que tendrá a 20.

One. Eins. Un. Uno. Um.

The countdown to the start of the #WinterParalympics is almost over! 🤩#Beijing2022 #Paralympics pic.twitter.com/Xe12nAX50W

— Paralympic Games (@Paralympics) March 3, 2022